Мнение: Волшебство мошенницы Блиновской

Недавно блогер Девол отрыл занятную арифметику о коллеге – блогерше Блиновской:

«Немного математики. Госпожа Блиновская недоплатила 918 млн налогов в 2019–2021 годах. При этом работала по упрощёнке и отправляла в налоговую 6% вместо 13%. Если 918 000 000 – это недоплаченные 7%, значит оборот составлял примерно 13 114 285 714 рублей (13,114 млрд руб) за 3 года. Или 4 371 428 571 рублей (4,3 млрд руб) в год. То есть в месяц она зарабатывала 364 285 714 рублей (364,3 млн руб). Зарабатывать такие бабки на инфо-цыганстве в принципе невозможно (особенно учитывая высокую конкуренцию в этой среде). Отсюда можно сделать вывод, что тётенька не столько обучала исполнению желаний, сколько “мыла” деньги для группы неустановленных лиц…

В России отмывание денег через блогеров – новый модный тренд (хотя, конечно же, стократно уступающий по оборотам РПЦ)».

Я проверил расчеты – вроде всё верно. И действительно – совершенно непонятно, как г-жа Блиновская могла бы заколачивать в месяц 364 млн. рублей. Каждый (!) месяц на протяжении трех лет! Посмотрел отзывы о тренингах Блиновской на Дзене – их там много, и восторженных, и наоборот. Но из них можно понять, что в среднем за участие Блиновская брала 4 тысячи рублей. Поделим 364 млн. на 4 тыс. – получим 80 000. Блиновская должна была окучивать каждый месяц по 80 тысяч человек! А если за 3 года – выходит 80 тыс. умножить на 36 месяцев – ей надо было обработать почти 3 млн. чел. Да как это возможно?! В РФ, например, вообще нет трехмиллионных городов; есть Москва и Питер (которые даже не города, а субъекты федерации), а следующий за ними, третий по численности – Новосибирск, в котором всего 1,5 с копейками млн. жителей. Два Новосибирска, охмуренных Блиновской!

В свое время много писали – как о величайшей наглости – о зарплате, которую установил сам себе глава Роснефти Сечин: 5 млн. долларов в месяц. Однако выходит, что даже целый глава Роснефти (компании, которая на пике стоила 75 млрд. долларов) получал меньше, чем блогерша Блиновская, закончившая Ярославский пединститут!

То есть версия с отмывом напрашивается. Но – тоже не убеждает. Достаточно вдуматься в смысл «отмыва денег». По сути – это легализация «грязных доходов». То есть, допустим, я заработал тяжкими усилиями пару миллиардов рублей – например, продавая партии наркотиков мелким оптом в притонах Москвы, Новосибирска и того же Ярославля. Ну или просто взял пару откатов, будучи крупным чиновником или подрядчиком. Теперь я имею гору (целую квартиру) рублевого кэша и думаю – зачем мне вообще что-то отмывать? Ба, да ведь есть же Блиновская! Переведу-ка я «грязные деньги» ей…

Какая-то дичь, если честно. Перевести деньги Блиновской, как бы «за тренинги», еще можно (кто уж там проверит, сколько тренингов и с кем было в реальности). Но ведь это только полдела – дальше надо, чтобы Блиновская вернула их мне, и уже не кэшем, а безукоризненным безналом, за что-то очень легальное. Купить, проще говоря. У нашего наркодилера. А что такое могла бы покупать блогерша за миллиарды, да еще так регулярно? Наркодилер ведь не мог отдавать ей что-то существенное, если речь об «отмыве»?! Это получается не отмыв, морока какая-то!

Словом – мы думали разобраться, посчитали дебет с кредитом – в итоге еще больше запутались. Вообще, по логике, схема «отмыва» имела бы смысл, если б наркодилером была… сама Блиновская. Тогда всё сходилось бы замечательно: Блиновская прикидывается, будто продает какие-то тренинги, сама на самом деле по крупному барыжит героином, получает с этого массу неучтенного нала – и отправляет его самой себе как бы в качестве «платы за тренинги». В итоге у нее и Собчак интервью берет, и деньги все легальные, можно спокойно и свадьбу гулять на 200 млн., и «Бентли» покупать в салоне.

НО – судят-то ее за налоги! Да и непохожа она, как ни крути, на наркодилершу, да еще настолько крупную. Откуда б она брала столько «дури»?! Но если конечный бенефициар – не она, вся схема «отмыва» не имеет никакого смысла!

Загадочная история. Что же – допустить, что она и вправду зарабатывала 384 млн.? На тренингах?? Но это же какой-то абсурд! Такого не может быть! Или может? Или…

Окончание и разгадка этой феерической и крайне запутанной истории – на моем Бусти! По ссылке https://boosty.to/sapojnik

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