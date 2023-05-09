Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала “Актрисы” и еще 5 фильмов для душевного просмотра

НАЛОГ НА РОСКОШЬ

В ежедневном потоке негативных новостей, мирских

ужасов и стресса нам почти совсем не остается места для любви. Тем ценнее для

всех нас становится возможность уединиться с любимым онлайн-кинотеатром и

получить удовольствие от просмотра нового фильма. А в условиях, когда

отечественная киноиндустрия находится в затяжном кризисе еще со времен

проклятой пандемии и воспоследовавших за этим процессов беспорядочного «голливудского»

побега, увидеть хороший фильм на экране становится почти непозволительной

роскошью. Впрочем, онлайн-кинотеатров это почти не касается — должен же быть

какой-то “налог на роскошь”. Отечественные онлайн-кинотеатры показывают

уверенный и устойчивый рост, открывают имена новых актеров и режиссеров и почти

не подвержены негативным тенденциям, потому любой их успех сегодня

воспринимается почти как должное. Признаюсь, что я поначалу даже не придал

значения дежурным восторгам по поводу новой премьеры на Кинопоиске, было неясно,

что здесь — просто успех или настоящий фурор. Но теперь для меня очевидно, что

я влюбился… И совершенно точно теперь можно сказать — Родион Бельков влюбился в

Светлану Ходченкову. Но обо всем по порядку. Позволим себе подробно разобрать

нашумевший сериал “Актрисы”, ведь он открывает многие тайны театрального и

кинематографического закулисья, умело жонглирует актерскими чувствами и

остроумно намекает на проблемы молодых артистов.

АКТЕРСКАЯ ПРАВДА

Быть артистом непросто. Нужно не только

выучиться, но и суметь пробиться. “Момент селекции”, то есть естественного

отбора, происходит здесь почти каждый день и горе тому, кто выпадает из этой

игры. Благодаря продюсерскому таланту Валерия Тодоровского, сериал Федора

Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой стал наглядным пособием по актерскому

существованию в столице. Актерский мир полон классических мифов, залихватских

баек, чудовищных обманов, умных рассказов и убийственных заблуждений. Кто-то

сознательно хочет пребывать в своих заблуждениях, так ему проще жить, и он не

хочет из них выкарабкиваться, как, например, артист массовки в этом фильме, который

“наслаждается” пребыванием рядом с большими артистами. “Не затягивай с

наслаждением!” — справедливо замечает ему большой артист в исполнении Алексея

Макарова и массовка снова погружается во мрак. “Никаких шансов, никак не

пробиться” — вот перманентное состояние души многих артистов, через которое

прошли почти все представители профессии. “Я помню то время, когда не пробиться

— я не хочу опять туда…” — говорит большой артист.

Актерский мир показан у Бондарчука очень

правдиво. Именно так и существуют артисты столичных театров. Многие, думаю, узнали

в этом сериале самих себя. Даже кинопробы на Мосфильме здесь показаны

достоверно — в том самом “Ателье №1” Мосфильма, в котором хоть раз в жизни

проходил кинопробы каждый уважающий себя артист в этой стране.

Присутствует в фильме и намек на актерскую

глупость, без которой (что уж греха таить) не существует артиста. В картине

чудно показаны многие болезни, недостатки и проблемы, которые сопровождают

профессию. Общеизвестно, например, что массовка, для которой продюсеры порой

готовы сделать почти все (потому что эти люди очень нужны на съемочной площадке

— они отвечают за художественную достоверность и правду кадра), часто халатно

относятся к своим обязанностям, позволяют себе спорить с режиссером, часто не

умеют играть, не хотят учиться, зачем-то перетягивают все внимание съемочной

группы на себя, а иногда даже закатывают скандалы. Вроде той актрисы массовых

сцен Марии Русановой, ставшей фигуранткой многих скандалов, которая нередко

приходит на пробы исключительно для того, чтобы устраивать потом проблемы

молодым режиссерам. Поговаривают, что однажды она умудрилась даже взбаламутить

весь Мосфильм (и все СМИ его окружающие) только ради того, чтобы всем

рассказать, что она ничего не умеет играть, не умеет раздеваться для роли, а ее

“заставляют” это делать насильно. Об этом она даже как-то однажды очень долго и

с удовольствием рассказывала в эфире Первого канала. Ровно до тех пор, пока кто-то

не обнародовал в Интернете полную видеозапись ее кастинга, тогда ее позиция

почему-то изменилась на ровно противоположную. Но это еще не все! Девушка

активно представлялась “феминистской”. Не понятно, правда, зачем тогда она

пыталась выдать себя за “актрису”, ведь актерская профессия феминизм исключает

полностью. Хотя бы потому, что актрисам часто приходится играть любовь, а

любовь — начало альтруистическое и не каждый из обычных людей может себе это

позволить. Для этого надо всерьез работать над собой, а “феминизм” призывает к

обратному. Все помнят, к каким трагическим последствиям приводит такая

идеология. Кстати, в свете известных событий, как нам представляется, совсем не

безосновательно в Государственной думе в ближайшее время рассмотрят вопрос о

признании феминизма экстремистской идеологией. Это, действительно, крайне

необходимо.

Сразу вспоминается смешная история, ставшая

“байкой”, о том, как одна актриса рассказывает другой, что она по глупости

побывала на съемках очень плохого и никчемного фильма — снимали-снимали весь

день, мучали-мучали, требовали-требовали, а меня показали только две секунды. Речь

о знаменитом фильме Николая Лебедева “Легенда №17” (действительно, ставшем

легендой). Конечно, мы понимаем, уровень актерского мастерства такой

рассказчицы. Как говорил мой мастер — актер в данном случае “неправильно понял

задание”. А это уже актерские качества.

Известный кинопродюсер Джаник Файзиев

рассказывал, что артисты делятся на две категории. Одному говоришь: “Вы можете?”,

он отвечает: “Да!”. А другому говоришь: “А Вы, молодой человек, пожалуйста, на

два метра вперед”. Он отвечает: “Нет! Ни в коем случае!”. Второй вариант — это

первый признак, что от такого “артиста” нужно как можно скорее избавляться и

больше никогда никуда не приглашать. Ни при каких обстоятельствах.

В фильме показано многое из того, как точно

себя не надо вести, если хочешь добиться успеха. Толково высмеиваются некие

“актрисульки”, которые считают себя вправе что-либо диктовать режиссеру, которые

организуют какие-то “самопробочные” телеграм-чаты, играют непонятно во что

сами с собой, считая, по-видимому, что могут прожить эту жизнь без режиссера…

Такие не добиваются успеха никогда. “Актриса должна быть для режиссера как бы

свободна, он не должен ее видеть с другим, это необходимо для правильной

атмосферы”, — говорит в этом фильме опытная актриса Алена (Елена Николаева). И

она права. Даже у нее не все сразу получается, но она снова и снова пытается

брать эту крепость. И, в конце концов, у нее все удается, она становится

большой звездой. Потому что у нее правильное отношение к жизни и к профессии. “Молодым”,

которые постоянно всем недовольны (а точнее актерской массовке), следовало бы

поучиться. Красиво смотрится, кстати, когда массовку играют уже состоявшиеся

большие артисты (в этом сериале это Павел Попов и Полина Пушкарук).

ТАЙНА РЕПЕТИЦИИ

Существует тайна репетиции — место, где актеры

перевоплощаются. Эта тайна еще больше подчеркивает пропасть между большим

артистом и массовкой. Идея может прийти внезапно, настоящий артист может что-то

почувствовать и у него сразу же появится жгучее желание это попробовать. Сразу

же! Поэтому, когда артист говорит: “Я понял, понял. Все, завтра сделаю”, — это

значит, что он ничего не понял. Потому что как только вы что-то поняли, у вас

тут же появляется желание попробовать. Настоящий артист не понимает, а

чувствует. У К.С. Станиславского в книгах везде написано: “понял” и в скобках —

“почувствовал”. Понял (почувствовал). В этом состоит профессия.

Тайна сериала “Актрисы” — в любви. Какие бы

перипетии не переживали персонажи, что бы с ними ни происходило, главная их

движущая сила — любовь. За нее нужно побороться. Актерская удача напрямую

связана с любовью. У кого есть любовь в этом фильме, у того все в порядке и в

профессии. И, напротив, все неудачи в профессии связаны, в первую очередь, с

отсутствием любви в жизни. Вся массовка в этом фильме потому и массовка, что у

нее нет любви. Сколько же времени требуется некоторым людям для того, чтобы

понять такую простую вещь!

Особая роль в этой картине досталась Светлане

Ходченковой. Ее линия любви здесь удивительна. У актрисы получается передать

свою долю «чудесного, и доброты, и мятежа» (почти как в стихотворении у Рене

Шара — спектакль по сюжету в этом фильме ставит французский режиссер). Появляется

героиня Ходченковой (Полина) певицей в церковном хоре, потому что она ушла из

профессии и не хочет про нее даже вспоминать. Но уже к концу первого “акта”

сериала снова возвращается к жизни и загорается сверхновой яркой звездой —

артисткой, покорившей весь мир. Перевоплощение Светлане удается — вполне веришь

в ее реальность, веришь в обе ее ипостаси и непростой путь актерского

становления. Светлана удивительно передает чувства своей героини в разных обстоятельствах,

не боится быть некрасивой, не боится выйти на публику с синяками под глазами

или, наоборот, — блеснуть красотой и затмить всех вокруг. Это и есть красота

актрисы — она всегда разная, и Светлане очень точно удается показать, как

быстро меняется ее героиня. Как меняются ее чувства и даже отношение к жизни в

течение всего одного дня.

Любовь в этом фильме будто танцует свой большой

вальс по кругу. Вот мы видим, как любовь обволакивает худрука и режиссера

театра (Игорь Золотовицкий), который крутит роман с директрисой театра (Лолита

Милявская). Потом любовь перебирается в квартиру к артистке Алене (Елена

Николаева), которая закрутила роман с филологом-переводчиком (Роман Евдокимов).

Потом в квартиру к массовке (Павел Попов и Полина Пушкарук). Но у актерского

мира свои законы и обещание “верности” не гарантирует ее исполнение. Потому

худрук, хотя и любит директрису, уходить от жены явно не собирается. Ходченкова

(Полина) вообще живет втроем с любовником Степаном (Сергей Гилев) и их общим

актерским агентом Ларисой (Анна Невская). Прекрасная роль в этом фильме у

Сергея Гилева — это такой русский молодой Кайл МакЛохлан из “Шоугерлз”, где

женщины падают “штабелями” от одного его только взгляда.

В конце фильма Ходченкова едва не выпадет из

окна — казалось бы, это должно стать трагедией, но это будет очень смешно, как

будто ничего смешнее в жизни никто никогда не видел. Актерская психика

непредсказуемая, никто никогда не знает, как поведет себя актер. Все происходит

здесь и сейчас. В этом и есть великая тайна профессии. Героиня Ходченковой

сидит на земле и смеется, потому что там невысоко, она упала с первого этажа. И

смеется так задорно, весело, что понимаешь, что она счастлива. И она заражает

всех нас своим счастьем. И это удивительно. Все. Конец. Занавес!

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО КАСТИНГА

Актерский ансамбль у Федора Бондарчука как

всегда силен. Чего стоит только одна Анна Снаткина, играющая здесь королеву

столичного бомонда артистку Стрелову, перед которой расступаются все — от мала

до велика. Кажется, что Стрелова может заполучить любую роль в этой стране, стоит

только пожелать. Большие звезды — от Алексея Гуськова до Алексея Шевченкова

здесь только укрепляют общее впечатление о фильме. Картина сложилась, о ней еще

долго будут помнить.

Интересно наблюдать за большими артистами, как

они работают. Ходченкова в этом фильме даже самое неприятное умудряется пустить

в рабочую топку артиста. Когда ее партнер и любовник Степан (Сергей Гилев) начинает

орать и драться, она говорит: “О! Вот эту красочку бы на кастинг, в работу!”. И

это правда. Так и должен существовать настоящий артист. Олег Табаков говорил, что

артист — это чемодан неприятностей. Хороший артист все неприятности, которые у

него случаются в жизни, складывает в свой внутренний чемоданчик, чтобы когда

нужно — можно было вытащить нужную красочку и пустить в работу.

Мой мастер говорил, что наше занятие (актерское

мастерство), вообще говоря, занятие “стремноватое”. Стремновато выходить перед

публикой, когда на тебя все смотрят и делать вид, что ты этого не замечаешь, сидеть

и разговаривать на публике, целоваться на людях как будто бы непринужденно и

естественно. Что же тут естественного? Распустить себя надо определенным

образом, чтобы это естественным стало.

У артистов никогда не бывает ни выходных дней, ни

праздников… Они работают в праздники, понимаете? Если у артиста есть какое-то

заболевание — он его скрывает. Так принято. Попробуй в Большом театре сказать, что

не можешь сегодня танцевать свою партию, потому что “нога болит”. Моментально

найдется тот, кто может. Поэтому только до конца. Через боль, через несчастье, через

неудачу. Такая профессия. Как тот “Арлекино” из песни Аллы Пугачевой. Нужно

быть смешным для всех…

Для того, чтобы вам не стать жертвами разных

актерских мошенников из массовки, которые обязательно будут вас обманывать, вводить

в заблуждение и давать ложные рекомендации, чтобы вы никогда не достигли успеха

в профессии, публикуем несколько советов для начинающих артистов, как правильно

вести себя на кастинге.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КАСТИНГЕ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ

УСПЕХА

1. Никогда не слушай других актеров (актрис). Как

бы вы ни дружили, но на кастинге вы конкуренты — подруги (друзья) не

заинтересованы, чтобы вы были успешнее их.

2. Старайся выполнять все требования режиссера,

не указывай ему, что правильно, а что нет.

3. Чувствуй в первую очередь себя, а потом

партнера.

4. Не бойся обнаженных сцен – это нормально.

5. Выполняй все, что скажет режиссер, даже если

он дурак. Потом можешь сказать ему, что он дурак. Но выполнить все его указания

ты обязан.

6. Не обманывай. Обман все равно вскроется, а

режиссер решит все не в твою пользу.

7. Старайся максимально показать свои

возможности.

8. Все свои самые сильные (“ударные”) преимущества

нужно показать в самом начале. Если ты приберег их на конец разговора — до

этого дело может не дойти.

9. Не ищи, где тебя обманывают. У режиссера нет

цели тебя обмануть — у него есть цель сделать хороший фильм.

10. Помни завет опытной актрисы из сериала

Федора Бондарчука: “Актриса для режиссера должна быть свободной. Тем более

главная героиня”.

Если ты понимаешь, что хотя бы один из этих

пунктов ты не можешь выполнить — на пробы тебе лучше не ходить. Ты сэкономишь

время и себе, и режиссерам. Ну, а мы разберем еще несколько новых фильмов — об

актерской профессии и не только, просто для того, чтобы вы смогли отдохнуть и

посмотреть хорошее кино.

НАДВОЕ

Еще одна интересная картина от Валерия

Тодоровского, которую нельзя пропустить — драма “Надвое”. Фильм с настоящими

большими звездами российского кино, которые до этого никогда не играли вместе (Данила

Козловский и Александр Петров) тоже рассказывает о любви. И даже не просто о

любви, а о целом городе Любви, которым предстает перед нами Питер, способный

полностью перевернуть всю жизнь наших персонажей. Он и правда такой, этот Питер.

Каким бы ты ни был рациональным, строгим, серьезным и четко распланированным, ты

попадаешь в Питер — и все твои планы теряют свой смысл. Не потому что что-то

случилось, а потому что необходимости в этих планах больше нет — Питер

предлагает тебе более интересную жизнь. Это удивительно, но это так. Питер

побеждает тебя своей неожиданностью. Это и случается с персонажами этой

замечательной картины и за этим очень интересно наблюдать. Хороший, кстати, дебют

в этом фильме состоялся у актрисы Елизаветы Базыкиной (Настя), они вместе с

Александром Петровым играют, что называется, “харрасмент навыворот”. Молодая

актриса Настя закрутила роман с режиссером (Валерий Яременко), а Александр

неожиданно ее приревновал. История рассказана очень здорово. Не с

отвратительной и пошлой американской точки зрения, что любовь актрисы и

режиссера — это, якобы (почему-то), плохо в принципе, а с точки зрения чувств, которые

испытывает простой молодой человек, влюбленный в актрису, видя, как она

предпочитает ему режиссера, в силу своей профессии. Удивительная точка зрения! Даже

мне стало интересно узнать, что же чувствует этот самый «обычный молодой

человек», поскольку мне (как режиссеру) обычно чаще приходится бывать, все-таки,

с другой стороны.

Здорово, что все-таки наши депутаты озаботились

законом о защите русского языка. Потому что в русском языке нет, никогда не

было и не может быть слова “харрасмент”. В русском языке есть разные жанры речи

— “флирт”, “соблазнение”, “признание в любви” и многие другие, которые в

американском варианте могут объединяться этим омерзительным словом. В

английском языке гораздо хуже устроена, что называется, “эмоциональная

цветопередача”, они различают гораздо меньше эмоциональных цветов. Например, в

английском языке слово “mind” — это

одновременно и разум, и душа, а в русском языке это все-таки разные вещи. Русский

язык настолько велик и богат, что использовать в своей речи такое гнусное, мерзкое

и пошлое американское слово на букву “х” приличные люди должны считать просто

дурным тоном. Об этом неплохо было бы знать всем нашим журналистам.

САНСАРА

Загадочный фильм о путешествиях во времени, а

вернее об обратном течении времени для одного распутного и бессовестного

банкира, который ничего кроме водки и разврата знать не хочет, и которому

словно в наказание послано это испытание. Он теперь живет “в обратную сторону”,

задом наперед, словно в романе Стругацких “Понедельник начинается в субботу”. В

голове у него постоянно звучит песня “Сансара”, он никак не может избавится от

нее. Но в чем “закон Сансары”? Для него завтра не наступит никогда, он каждый

раз появляется в предыдущем дне, во вчера. Исправить он может все только если

дойдет до того дня, в котором совершил ошибку и исправит ее. Но для этого ему

еще придется понять, что он живет здесь и сейчас, а не завтра или вчера. Лихой

артист Павел Деревянко показывает здесь высший класс актерского мастерства, здесь

же зритель может полюбоваться на красивые ножки Кристины Асмус.

КОМПЛЕКС БОГА

Забавный фильм с Даниилом Страховым в главной

роли о психиатре и пациенте. У Даниила интересная роль человека с психическим

расстройством, актеры любят такие роли. Это сложно. Немного слабоватым в

актерском плане выглядит на его фоне Кирилл Кяро, который очень бледно и невыразительно

исполнил роль психиатра. Тем не менее, сюжет держит зрителя в напряжении

постоянно и понравится любителям психологических триллеров. Персонажа Даниила

Страхова (успешного миллионера Владимира Нестерова) подозревают в похищении

маленькой девочки, а его признание в собственном застарелом психическом

расстройстве лишь усугубляет ситуацию. Интересная роль Шамиля Хаматова, брата

покинувшей Россию Чулпан. Удачная роль красавицы Ольги Лерман.

СУПЕРПОЗИЦИЯ

Фантастическая история о параллельных мирах с Павлом

Табаковым, Константином Лавроненко и Мариной Зудиной, созданная при поддержке

ИРИ (Институт развития интернета). Интересная версия существования параллельных

миров. По версии сценаристов, их существует ровно 33, и в каждом из них живет

точная копия тебя — точно такой же человек, правда его судьба может быть

совершенно иной (теория суперпозиции). Отец Леши (персонажа Павла Табакова) —

видный ученый-физик, он занимается изучением параллельных миров и стоит на

пороге мирового открытия, но не может довести свое дело до конца. Его опережает

его точная копия из параллельного мира — тоже ученый-физик, который успевает

совершить это открытие раньше. В каждом из 33 миров есть такой же ученый-физик,

каждый из них с разной судьбой, но со сходными знаниями. Вместе им предстоит

победить одну из своих “копий”, которая возомнила себя сверхчеловеком и

планирует уничтожить все остальные «копии» из параллельных миров, чтобы

остаться единоличным хозяином мира. Интересное, приключенческое кино.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ

Удивительная история о любви робота и человека.

Хорошая кинокартина, прошедшая почему-то почти незаметной для нашего зрителя, в

отличие от похожего фильма о роботе-андроиде Анне Николаевне. Этот чудо-робот

Ариса создает вокруг себя “семью” из “авторизованных пользователей” и всеми

силами их защищает. Чудесное китайское изобретение, которое, в нарушение

“азимовских” трех законов роботехники, может причинить человеку вред, если это

необходимо для защиты своей семьи. Очень даже неплохой киносценарий, хотя и с

некоторыми вопросами к логике, прекрасная роль талантливой Паулины Андреевой (исполнительница

роли робота Арисы), эффектный образ негодяя и подонка, владельца компании Cronos в исполнении Алексея Устюгова. Если бы не

вялая и занудная игра одного из исполнителей главных ролей (Кирилла Кяро), фильм

можно было бы считать идеальным.

До новых встреч! Смотрите хорошее кино!