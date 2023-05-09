“Если безумно хочешь, это случается”: Наталья Бочкарева о желании стать актрисой, любви к театру и уходе из него, родителях и своей семье

Мало кто знает, что та самая рыжая бестия из сериала “Счастливы вместе” выросла в глубинке, работала в театре Олега Табакова, пишет картины и руководит театральной студией. Наталья Бочкарева – актриса, звезда, которую трудно забыть благодаря яркой внешности и сильному характеру.

Детство и юность

Историю своей семьи Наталья знает плохо. Мать ее родом из Чувашии, говорят, из племени колдунов. Она была очень спокойным человеком, усидчивым, писала дневники. Приходила после работы, заканчивала бытовые дела, включала небольшую лампочку и писала от руки. Наталья говорит, материала около двенадцати томов. Было. К сожалению, тетради утеряны. Наталья маленькой девочкой подходила к маме в ночи и спрашивала, что она там пишет. Неизменно получала один и тот же ответ: все достанется тебе, прочитаешь. Не сложилось.

Когда после смерти матери Наталья вернулась в родной дом, там все было вверх дном, тетради она так и не нашла и подозревает в их исчезновении отца, который, возможно, сделал это нарочно.

Что касается линии отца, то в роду были священники и купцы, которых раскулачивали. У деда было семь братьев, у отца – пятеро братьев, настоящий мужской род, каждый из членов которого искал себе невесту за пределами деревни, ведь женщин не хватало.

Родители познакомились в Нижнем Новгороде, там родилась Наталья. Когда девочке было девять лет, родители развелись.

Актерская стезя

Наталья никогда не мечтала стать актрисой, после школы поступила в училище на факультет экономики, планировала связать свою жизнь с бухгалтерией. То время было очень тяжелым: она училась в училище, младшая сестра – в школе. Ситуацию спасла тетя, Анастасия Федоровна, которая присматривала за девочками. Собственно, благодаря ей Наталья и попала в театральное училище – на спор. Однажды они гуляли и проходили мимо Нижегородского театрального училища, где на тот момент по удачному стечению обстоятельств проходили вступительные экзамены. Тетя, можно сказать, взяла племянницу “на слабо”. Наталья поступила с первого раза, очень легко, хотя всеми силами упиралась.

Поездки в Москву

Учиться Наталье было легко. Она вспоминает: был на курсе педагог Наталья Александровна. Она все время говорила студентке-тезке, мол, что вы тут сидите, в Нижнем Новгороде, вам в Москву надо, ведь там столько роскошных спектаклей, столько возможностей учиться у лучших. Своими идеями педагог умела заразить всех, не только Наташу. Постепенно Наталья с подругами стала ездить в столицу, ходить в театры. Первой любовью ее стал театр Петра Фоменко. Наталье очень нравилась какая-то жизненная экспрессия, которая была близка актрисе.

Потом появился театр Олега Табакова. Там Наталья увидела спектакль Владимира Машкова “Смертельный номер”, она поняла: вот он, тот самый поворотный момент. Теперь она хотела быть только актрисой и учиться у Олега Табакова. Эта идея стала ее целью и мечтой.

Исполнение мечты

Наталья говорит: если ты безумно чего-то хочешь, это обязательно случится самым неожиданным для тебя образом.

Наталья очень хотела учиться у Табакова, но он – в Москве, она – в Нижнем. И тут случается невероятное: мастер приезжает с гастролями в Новгород. Конечно, его пригласили на мастер-класс, студенты, а это уже был четвертый курс, показывали свои сценические умения. Но в тот день Наталья могла бы остаться со своей мечтой у разбитого корыта, если бы не случай. Табаков ни на минуту не оставался один, но вдруг Наталья, которая уже собиралась уходить, увидела его в полном одиночестве в пролете коридора. И поняла: сейчас или никогда. Подошла, сказала о своей мечте учиться у маэстро. Он пригласил ее через две недели к себе в театр на смотр.

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О любви к театру и уходе из него

Наталья Бочкарева работала в театре Олега Табакова, еще будучи студенткой. Ее, как и некоторых других начинающих, постепенно вводили в репертуар, и это налагало огромную ответственность, ведь приходилось еще и учиться, и работать. Наталья ночью работала в баре на Тверской, днем училась, вечером репетировала спектакли. Спать приходилось по два-три часа, иногда организм подводил, сдавался. Но Наталья была одержима театром и, как танк, шла вперед. Кстати, именно Табаков посоветовал юной актрисе принять предложение сниматься в сериале “Счастливы вместе”.

Но у судьбы свои планы, работа на телевидении закрутила актрису, она стала отказываться от ролей в театре, что не принято и руководством не приветствуется. Кроме того, некоторые роли она не могла исполнять по личным мотивам. Например, в то время ставили французскую пьесу, где Бочкаревой досталась главная роль. Ее героиня убивает трехлетнюю дочь. Наталья пропустить через себя такое не могла, ведь у нее дома было двое детей такого же возраста. Собственно, на этом ее роман с театром мечты закончился. Но Наталья ни о чем не жалеет.

Счастливое событие

В апреле этого года Наталья Бочкарева вновь стала мамой. У актрисы уже есть двое детей-подростков, сын Иван и дочь Мария, но Наталья всегда хотела еще малыша. И вот долгожданное событие наконец случилось. Актриса всеми силами скрывала интересное положение, и до седьмого месяца ей очень хорошо это удавалось, но журналистов не проведешь – узнали. Отцом ребенка стал личный помощник Натальи, в 2020 году они зарегистрировали отношения и с тех пор мечтали о совместном наследнике. Поклонники актрисы поздравляют ее с отличной новостью и новым статусом многодетной матери.