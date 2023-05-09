Loomi: в ресторане восточной кухни оценили черный лайм

У всякого успешного ресторана непременно есть своя изюминка, что-то совершенно особенное, что отличает это конкретное заведение от всех прочих. Одни делают ставку на технологии, другие – на небанальные сочетания ингредиентов, третьи – на необычные продукты. Какой путь правильный – заранее не понять, но без поиска собственного лица сегодня никому не обойтись. В ресторане Loomi, который весной открыл свои двери на Неглинной, решили поэкспериментировать с черным лаймом.

Речь идет о новом проекте известного ресторатора Михаила Петухова, который после закрытия легендарного Vogue cafe решил сделать что-то совершенно иное. Вокруг сушеного лайма (он же – луми) здесь построено примерно все. Этот ароматный деликатес лежит на каждом столе, его можно потрогать и оценить его пряный, южный, чуть горьковатый аромат. Его добавляют почти во все в блюда, с ним делают чаи и коктейли, из него варят варенье с изумительно ярким вкусом. А к лету обещают порадовать гостей фирменным мороженым.



Кухня в заведении преимущественно ближневосточная, но с реверансами в сторону Центральной Азии, с одной стороны, Южной Европы – с другой. Общий контроль за составлением гастрономического паззла осуществляет Мохамед Алама, за спиной которого учеба в кулинарных школах Каира и Лондона и опыт работы в нескольких крупных проектах Египта и Катара. Но у него в подчинении несколько узкопрофильных специалистов. Так, плов и манты делает повар-узбек, долму творит многоопытная армянка, кутабы и чебуреки – мастерица из Дагестана, а пахлаву – виртуоз-турок.



Меню в Loomi небольшое, но тщательно выверенное и хорошо сбалансированное. На закуску непременно стоит взять мезе с мухаммарой, бабаганушем, лабне, мутабалем и несколькими видами хумуса (имеется даже ливанский – с бараниной). К ним подают свежеиспеченную питу, тонкую и воздушную. Также стоит обратить внимание на миничебуреки с бараниной, самбусики с нежно-островатой аджикой, фаттуш с жареными гренками и, конечно, табуле с бастурмой – вяленое пряное мясо отлично гармонирует со свежей рубленной зеленью, приправленной наршарабом.



В разделе горячих блюд представлено несколько видов кебабов (особенно хорош тот, что приготовлен из креветок – совершенно неожиданно, но это факт), тажины – с рыбой и курицей, кюфте с кускусом, гигантских размеров ливанская шаурма, крошечные турецкие манты (их немного допекают в печи перед самой подачей, подрумянивая тесто), жареное на гриле мясо. Разумеется, почти везде так или иначе присутствует луми, оттеняя, дополняя и усложняя вкус каждого блюда. А если не присутствует, то можно попросить добавить – и его охотно натрут, будто трюфель.



На десерт – халва и несколько видов пахлавы, включая, например, шоколадную. Но не только. В качестве соблазнительной альтернативы гостям предлагают медовик, щедро посыпанный крошкой из грецкого ореха, а еще торт с голубикой (с десертной витрины он исчезает обычно самым первым). Все сладости нежные и деликатные. К ним предлагают широкий выбор чаев, включая марроканский с тремя видами мяты и фирменный ближневосточный карак с молоком и пряностями.



Средний счет – 2 500 рублей.