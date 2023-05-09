В ней даже можно идти замуж: как стилизовать этой весной бейсболку – самый трендовый аксессуар сезона

Бейсболки давно уже перестали быть чисто спортивным элементом одежды. Это сегодня любимый тип головных уборов всех современных модниц. В ней звезды даже появляются на красной дорожке. По сути, если вы не считаете бейсболку одним из своих любимых аксессуаров, вы многое упускаете. Вот с чем ее можно сочетать весной 2023, чтобы выглядеть стильно и красиво каждый день.

Со свадебным платьем

На мероприятии Met Gala в 2022 году Кайли Дженнер надела бейсболку задом наперед с фатой и свадебным платьем (титульное фото). Этим она доказала, что, помимо практичности, бейсболка может быть еще и стильным способом подчеркнуть любой наряд. Если вы до сих пор надевали свою кепку только в те дни, когда у вас плохая прическа, или когда вы спешили, то теперь можете смело создавать с ней самые топовые образы.

С фланелевой рубашкой

Когда вам нужно быстро выбежать из дома, но у вас мало времени на сборы, бейсболка может стать вашим лучшим другом. Она замаскирует растрепанные волосы и свяжет весь образ воедино. Она также великолепно смотрится с фланелевой рубашкой большого размера и обрезанными джинсовыми шортами. И самое главное, это может заставить вас чувствовать себя спокойно и даже стильно.

С косичкой

Посмотрим правде в глаза: многие женщины любят надевать бейсболки, когда не хотят тратить много времени на прическу. Но это не значит, что у вас должны быть растрепанные волосы, когда вы их носите. Сделайте свою косу центром внимания под милой бейсболкой. Эта прическа будет гармонично сочетаться с камуфляжными брюками, большой футболкой и классической джинсовой курткой.

С классической белой блузкой

Что вы получите, если соедините два классических предмета гардероба? Непринужденный стильный образ в уличном стиле. Простая белая блузка является основным элементом для многих, и если вы хотите немного украсить ее, наденьте ее с бейсбольной кепкой. Это простой способ изменить всю эстетику вашего наряда с помощью минималистичного стиля. Не забудьте добавить немного аксессуаров.

С кардиганом

Если вам нравится ваш кардиган, но вы не знаете, с чем его надевать, вот вам идея. Облегающая майка и джинсы отлично смотрятся вместе, а объемный кардиган не только согреет вас, но и станет стильным модным аксессуаром. Бейсболка добавит немного спортивного колорита этой девчачьей эстетике.

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С джинсами и каблуками

Нет ничего лучше, чем бейсбольная кепка, чтобы мгновенно изменить все в своем облике. Такое сочетание джинсов, каблуков и футболки с рисунком было бы симпатичным повседневным образом, но когда вы добавите бейсбольную кепку, вы внезапно получите более шикарный и модный лук. Гладкий пучок у основания шеи и крупные серьги-кольца завершат этот образ.

С блейзером оверсайз

Добавление бейсболки помогает этому наряду провести грань между формальным и повседневным. Короткий комбинезон отлично смотрится под блейзером оверсайз и в сочетании с белыми кроссовками, а бейсболка поверх помогает создать непринужденную атмосферу этому наряду. Этот образ хорош как с блейзером, так и без него, если, например, на улице жарко.

Наряд для путешествий

Отправляетесь ли вы в аэропорт за приключениями или едете на целый день по делам, вы всегда хотите выглядеть как можно лучше. В этом может помочь бейсболка, особенно если ее носить с таким милым нарядом. Полосатая футболка и легинсы — стандартная одежда для девушек на выходных, но добавление куртки-карго, большой сумки и классической бейсболки превращает этот образ из простого в стильный.

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С монохромной одеждой

Посмотрите, как круто смотрится это объемное кашемировое пальто поверх однотонных черных легинсов и рубашки в сочетании с серо-белыми туфлями! В этом случае классическая черная бейсбольная кепка — всегда хороший выбор, независимо от того, являетесь ли вы фанатом бейсбола или нет. Этот образ такой простой, но в то же время такой шикарный, что вы точно не останетесь без внимания.

С классической джинсовой курткой

Нет более культового сочетания, чем классическая джинсовая куртка и бейсболка. В любом случае вы не ошибетесь, надев их вместе. Носите длинные и распущенные волосы под кепкой, чтобы не только выглядеть модно, но и собираться намного быстрее (ведь не надо делать прическу). Простая белая футболка под курткой дополнит ваш идеальный повседневный наряд, а полученный образ добавит уверенности в собственной неотразимости.