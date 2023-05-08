 

Рупор тоталитарной пропаганды: Важный вывод от Рогозина

08.05.2023, 23:05, Разное
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Важный вывод от Рогозина

Лет десять назад, когда я работал в Правительстве, отправил официальный запрос в Роскосмос представить мне имеющиеся в распоряжении этого на тот момент еще федерального агентства документальные свидетельства пребывания американцев на Луне. Уж больно меня смущал тот факт, что возвращавшиеся из многодневных экспедиций советские космонавты еле держались на ногах и проходили длительное восстановление после таких полётов, а американцы вылезали из своих лунных кораблей как огурчики из грядки.

Знаете, что я в ответ получил?) Книжку "Покорение астронавтами Луны" с комментарием космонавта Леонова, что они там действительно были, поскольку "они ему сами об этом рассказали"!

Перейдя в 2018 году на работу в госкорпорацию Роскосмос, я продолжил поиск этих доказательств, но и там ничего не нашел, кроме гневных обвинений некоторых наших любителей покататься в Америку за чужой счет академиков, что я, мол, подрываю "священное сотрудничество с НАСА", а еще получил один гневный звонок от высокопоставленного чиновника с обвинением, что я своими сомнениями "усугубляю международную обстановку".

Да ничего я не подрывал и не усугублял, а лишь в силу своего характера пытался докопаться до деталей и установить, по крайней мере, для себя истинное положение дел в вопросе исследования Луны нашими конкурентами. Непонятно мне было, каким образом США на том уровне развития технологий 60-х годов прошлого века сделали то, что и сейчас им не под силу?

Таким образом, вместо доказательств пребывания американцев на Луне я получил доказательства пребывания их людей в нашем "истеблишменте". Что тоже являлось важным выводом

(с) Дмитрий Рогозин

Источник: Colonel Cassad


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