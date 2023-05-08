 

Палаццо, с принтом и эластичным поясом: базовые льняные брюки, сочетающие элегантность, стиль и свежесть

08.05.2023, 22:50, Разное
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Льняные брюки обязательно должны быть в гардеробе каждой стильной женщины. Они позволяют одеваться удобно, непринужденно и одновременно элегантно и свежо.

Если и есть ткань, которую все хотят включать в свой весенне-летний гардероб, то это именно лен. Вот несколько базовых льняных брюк, с которыми можно создать идеальные образы. В зависимости от того, с чем они сочетаются, они отлично подойдут для самых разных стилей.

Палаццо

Из-за высокой талии и сверхшироких штанин палаццо легко стилизовать. Если они льняные, можно пойти еще дальше. Например, можно выбрать яркую модель. Желтые палаццо гарантируют омолаживающий эффект.

С отворотами по низу

Эти льняные брюки выглядят стильно благодаря высокой талии, прямому крою и оригинальному штриху – подвернутому низу. Кроме того, у них есть шлевки на поясе, чтобы дополнить образ ремнем. Натуральный оттенок льна очень хорошо сочетается с другими цветами.

С принтом

Трудно найти более красивые, оригинальные и элегантные брюки, чем льняная модель с принтом. Его цвета омолаживают и находятся в тренде. Чтобы образ получился безупречным, достаточно добавить простой однотонный верх.

В полоску

Льняные розовые брюки в вертикальную полоску выглядят очень стильно. Кроме того, они визуально удлиняют ноги, а их цвет один из самых модных этой весной и летом.

С защипами

Есть мнение, что льняные брюки несовместимы с элегантностью. Как раз наоборот! С классическими брюками с защипами красивого цвета можно создать свой лучший весенний образ.

Широкие льняные брюки

Лен — один из самых стильных и удобных видов тканей. Если выбрать льняные брюки с широкими штанинами, можно мгновенно взлететь на несколько уровней. Кроме того, цвет натурального льна является одним из самых популярных в этом сезоне.

Брюки-кюлоты

Брюки-кюлоты легко стилизовать благодаря высокой талии и широким штанинам. А если они будут льняными, это будет особенно круто. В белом цвете они и элегантны, и универсальны, поэтому обязательно должны быть в гардеробе.

С вышивкой

У этих брюк есть все, чтобы стать главным предметом весенне-летнего образа. Они смотрятся очень дорого благодаря вышивке, оригинальному крою и сочетанию землистых цветов. С ними вы точно добьетесь успеха.

С резинкой на талии

Это очень удобные льняные брюки благодаря своей форме и эластичному поясу. Кроме того, розовый – один из трендовых цветов весны. Это идеальный способ включить его в свой повседневный образ.

На завязках

Простые, элегантные, универсальные, удобные… Это еще не все прилагательные, которые характеризуют эти брюки! Брюки с веревочным поясом является одной из самых практичных вещей в весеннем гардеробе, потому что ее легко комбинировать и стилизовать.


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