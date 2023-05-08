Губернатор Московской области с героями СВО возложил венки у стен Кремля

«У нас есть на Руси традиция – помянуть, вспомнить всех, кто не вернулся с войны, всех, кто защищал нашу страну и защищает сегодня. Каждое время имеет свои вызовы, сейчас нам тоже предстоит пройти очень сложный, но необходимый путь», – прокомментировал Воробьев.

Он также выразил надежду, что СВО «так же, как в 1945 году, завершится победой», и поблагодарил присутствовавших бойцов – старшего сержанта и командира оперативного взвода Софринской бригады «Соболя» и Владимира.

«Мой дед тоже был старшим сержантом, как и я, и так же – разведчиком. Он прошел войну с 1941 по 1943 годы, был тяжело ранен в Кёнигсберге», – рассказал сержант «Соболь». По его словам, он уже в десятилетнем возрасте понял, что свяжет свою жизнь с военной службой. «Мой отец меня также патриотически воспитывал, так что я только укрепился во мнении, что путь военного – мой», – поделился он.

Командир оперативного взвода Владимир, в свою очередь, сказал, что «еще со школы хотел попасть в спецподразделение и выполнять задачи по защите своего государства». Он пожелал молодым военным «развиваться физически и духовно», чтобы «показать родителям, государству и миру» готовность защищать страну.

Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, который также пришел в Александровский сад возложить цветы, рассказал, что «каждый житель государства – это прежде всего защитник своего государства». Он пожелал россиянам мудрости, силы, мужества, отваги, терпения и победы.

По мнению сослуживца Белоглазова Льва Макеева с позывным «Тагил», «в зоне СВО, как в любых боевых действиях, самое главное – оставаться человеком».

Владимир, один из контрактников, который после посещения пункта отбора в Балашихе готовится к отправке на передовую, сказал, что «принял верное решение». Он также добавил, что «некомфортно чувствует себя в тылу» и хочет помочь «пацанам за ленточкой».