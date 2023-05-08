 

Рупор тоталитарной пропаганды: Показатель внешнего долга РФ упал до минимальных значений

08.05.2023, 21:51, Разное
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Показатель внешнего долга РФ упал до минимальных значений

По итогам 2022 года уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал на 10 процентных пунктов, до 16,6 процента. Показатель стал минимальным за всю историю ведения статистики.

Среди крупнейших экономик мира наиболее низкий уровень зафиксирован в Китае — 13,7 процента. Внешний долг Индии составляет 19,1 процента ВВП.

 В то же время самая высокая внешнедолговая нагрузка отмечается в европейских странах. В Нидерландах показатель достигает 380,5 процента ВВП, в Великобритании — 287 процентов, а в Швейцарии — 280,5 процента. За год уровень внешнего долга этих государств сократился почти на 15 процентных пунктов. Во Франции аналогичный показатель в 2022 году достиг 249 процентов ВВП, в Бельгии — 242 процента.

> В десятку стран с наиболее высокой внешнедолговой нагрузкой вошли также Испания (179 процентов), Швеция (170 процентов), Германия (159 процентов), Норвегия (132 процента) и Италия (131 процент).

Надо стремительно побежать в ютуб, изучить новую пачку роликов с заголовками вида "ОБРУШЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НАЧАЛОСЬ, ЛОПАЕТСЯ ДОЛГОВОЙ ПУЗЫРЬ, ДОМИНОШКИ НАЧАЛИ ПАДАТЬ, ПЕКИН В ПАНИКЕ, КРАХ АД МРАК МОР СЕМЬ КАЗНЕЙ ЕГИПЕТСКИХ". С отсылками к успешным западным best practices, разумеется

(с) "Китайский связной"

https://t.me/zov_snb/14405 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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