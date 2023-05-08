 

С ярким блейзером и туфлями на каблуке: с чем сочетать джинсовые шорты, чтобы выглядеть стильно

08.05.2023, 21:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

От лета к лету модные тенденции в одежде постоянно меняются, однако этого нельзя сказать о таком предмете гардероба, как старые добрые джинсовые шорты. Потому что они в жаркое время года неизменно остаются фаворитом у модниц. При этом стилисты указывают на то, что в сознании большинства женщин и девушек шорты из денима существуют как нечто нейтральное, повседневное, ничем не выдающееся.

Считается, что сочетать их уместно исключительно с топом, с футболкой или с обычной рубашкой мужского кроя. Безусловно, такое сочетание является классическим для лета, но никто не может заставить нас замкнуться именно на нем и не прибегать ни к каким экспериментам в поисках иной эстетики.

Следует помнить, что в моде не существует никаких строгих правил. Можно носить все, что хочется, если, конечно, речь не идет о соблюдении дресс-кода. И джинсовые шорты здесь также не являются исключением. Поэтому стилисты призывают взглянуть на них свежим, непредвзятым взглядом и абстрагироваться от сочетаний их с повседневной одеждой, к которым все уже давно привыкли. Они советуют модницам заглянуть в свой шкаф и найти там вещи для создания новых, неожиданных образов. А также они подают вдохновляющие идеи о том, с чем носить шорты из денима, чтобы выглядеть стильно.

С ярким блейзером (главное фото)

Стилисты предлагают сочетать джинсовые шорты с блузкой и блейзером. Если вы дополните образ туфлями на каблуках, вы будете выглядеть очень стильно. Но, чтобы придать своему луку непринужденности и индивидуальности, нужно выбрать блейзер не традиционного цвета (черного или темно-синего), а серебристого или яркого, неонового. Например, розового или зеленого. При этом шорты лучше надеть не короткие, а удлиненные, напоминающие бермуды.

С рубашкой оверсайз

Этим летом мужская рубашка большого размера является обязательным элементом гардероба. При этом она идеально сочетается с джинсовыми шортами. Для создания непринужденного образа предлагается надевать ее расстегнутой, поверх майки или боди. Из обуви подойдут простые сандалии или теннисные туфли.

С толстовкой с рисунком

Этот образ подразумевает яркую укороченную толстовку с рисунком или с надписью в сочетании с удлиненными шортами. Обувь предпочтительно надеть массивную. Но здесь возможны несколько вариантов. Это мугут быть сандалии на плоской подошве или кроссовки. А если погода не жаркая, то можно надеть укороченную кожаную куртку и армейские ботинки или сапожки.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

В стиле минимализм

Добавьте к джинсовым шортам черную рубашку на пуговицах и черные сандалии на плоской подошве, и вы создадите минималистскую эстетику в своем костюме. Но, чтобы образ был более фактурным, можно дополнить его сумкой-тоут из рафии. В таком виде вы можете отправиться в поездку на выходные или пообедать с друзьями в непринужденной обстановке.

С блузкой в бельевом стиле

Для прогулки по городу или для свидания стилисты предлагают поэкспериментировать, соединив “в одном флаконе” джинсовые шорты и черную блузку в бельевом стиле. Сверху наденьте блейзер черного цвета. Дополните образ туфлями на высоком каблуке, мини-сумкой и многослойным ожерельем.

Замените синий деним на белый

Белый – это классический летний оттенок, так почему бы не надеть белые шорты вместо синих, сочетая их с облегающей белой майкой? К этому образу подойдет черные рубашка и сапоги и такая же маленькая сумочка, висящая на запястье. Этот образ хотя и простой, но в то же время утонченный. Он уместен как во время позднего завтрака на пляже, так и расслабляющего ужина.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

С вязаным жилетом

Удлиненные джинсовые шорты свободного кроя и средней посадки будут хорошо смотреться как с поплиновой рубашкой оверсайз, так и с простой майкой в полоску. Это хороший повседневный вариант. Но, если вы хотите подчеркнуть фигуру, наденьте что-то приталенное, например укороченный вязаный жилет.

С черным жакетом

Если вы хотите создать утонченный образ, в этом вам поможет сочетание шорт с жакетом черного цвета. Для полной гармонии следует добавить трикотажный топ и черные балетки или босоножки. А также пояс и сумочку того же цвета.

С вещами изо льна

Если вы наденете шорты из денима в сочетании с блузкой и жакетом изо льна, это придаст вашему образу элегантности. Майку нужно заправить в шорты, а на ноги надеть сандалии на плоской подошве или туфли на высоком каблуке. Градус элегантности можно повысить, если создать белый монохромный лук.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04.22 / Das Erste – немецкий политик раскритиковал членов бундестага за призыв поставить Украине тяжёлое вооружение

26.07.22 / Independent – британские власти попросят население выключать свет и отопление зимой

27.05.22 / Позднее материнство – Личное мнение

10.11.22 / «Угрожает нашей промышленности» — борьба США с инфляцией встревожила Европу

05.10.20 / Древний ядерный реактор в Африке, ошеломивший ученых

25.07.21 / На сайте Олимпиады пользователям из России вместо карты с Крымом показывают рекламу японских Курил

17.06.22 / Американской демократии угрожает нехватка обычной бумаги

07.10.22 / Поставки российского газа в Италию были восстановлены при посредничестве Eni

25.06.22 / «Нужно уважать местные традиции» – эмигрировавшие в Турцию российские программисты приняли участие в побиении камнями курдских сепаратистов

19.10.22 / Только нежный дизайн и обязательно нюд: тенденции свадебного маникюра на вторую половину осени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика