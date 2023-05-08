С ярким блейзером и туфлями на каблуке: с чем сочетать джинсовые шорты, чтобы выглядеть стильно

От лета к лету модные тенденции в одежде постоянно меняются, однако этого нельзя сказать о таком предмете гардероба, как старые добрые джинсовые шорты. Потому что они в жаркое время года неизменно остаются фаворитом у модниц. При этом стилисты указывают на то, что в сознании большинства женщин и девушек шорты из денима существуют как нечто нейтральное, повседневное, ничем не выдающееся.

Считается, что сочетать их уместно исключительно с топом, с футболкой или с обычной рубашкой мужского кроя. Безусловно, такое сочетание является классическим для лета, но никто не может заставить нас замкнуться именно на нем и не прибегать ни к каким экспериментам в поисках иной эстетики.

Следует помнить, что в моде не существует никаких строгих правил. Можно носить все, что хочется, если, конечно, речь не идет о соблюдении дресс-кода. И джинсовые шорты здесь также не являются исключением. Поэтому стилисты призывают взглянуть на них свежим, непредвзятым взглядом и абстрагироваться от сочетаний их с повседневной одеждой, к которым все уже давно привыкли. Они советуют модницам заглянуть в свой шкаф и найти там вещи для создания новых, неожиданных образов. А также они подают вдохновляющие идеи о том, с чем носить шорты из денима, чтобы выглядеть стильно.

С ярким блейзером (главное фото)

Стилисты предлагают сочетать джинсовые шорты с блузкой и блейзером. Если вы дополните образ туфлями на каблуках, вы будете выглядеть очень стильно. Но, чтобы придать своему луку непринужденности и индивидуальности, нужно выбрать блейзер не традиционного цвета (черного или темно-синего), а серебристого или яркого, неонового. Например, розового или зеленого. При этом шорты лучше надеть не короткие, а удлиненные, напоминающие бермуды.

С рубашкой оверсайз

Этим летом мужская рубашка большого размера является обязательным элементом гардероба. При этом она идеально сочетается с джинсовыми шортами. Для создания непринужденного образа предлагается надевать ее расстегнутой, поверх майки или боди. Из обуви подойдут простые сандалии или теннисные туфли.

С толстовкой с рисунком

Этот образ подразумевает яркую укороченную толстовку с рисунком или с надписью в сочетании с удлиненными шортами. Обувь предпочтительно надеть массивную. Но здесь возможны несколько вариантов. Это мугут быть сандалии на плоской подошве или кроссовки. А если погода не жаркая, то можно надеть укороченную кожаную куртку и армейские ботинки или сапожки.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

В стиле минимализм

Добавьте к джинсовым шортам черную рубашку на пуговицах и черные сандалии на плоской подошве, и вы создадите минималистскую эстетику в своем костюме. Но, чтобы образ был более фактурным, можно дополнить его сумкой-тоут из рафии. В таком виде вы можете отправиться в поездку на выходные или пообедать с друзьями в непринужденной обстановке.

С блузкой в бельевом стиле

Для прогулки по городу или для свидания стилисты предлагают поэкспериментировать, соединив “в одном флаконе” джинсовые шорты и черную блузку в бельевом стиле. Сверху наденьте блейзер черного цвета. Дополните образ туфлями на высоком каблуке, мини-сумкой и многослойным ожерельем.

Замените синий деним на белый

Белый – это классический летний оттенок, так почему бы не надеть белые шорты вместо синих, сочетая их с облегающей белой майкой? К этому образу подойдет черные рубашка и сапоги и такая же маленькая сумочка, висящая на запястье. Этот образ хотя и простой, но в то же время утонченный. Он уместен как во время позднего завтрака на пляже, так и расслабляющего ужина.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

С вязаным жилетом

Удлиненные джинсовые шорты свободного кроя и средней посадки будут хорошо смотреться как с поплиновой рубашкой оверсайз, так и с простой майкой в полоску. Это хороший повседневный вариант. Но, если вы хотите подчеркнуть фигуру, наденьте что-то приталенное, например укороченный вязаный жилет.

С черным жакетом

Если вы хотите создать утонченный образ, в этом вам поможет сочетание шорт с жакетом черного цвета. Для полной гармонии следует добавить трикотажный топ и черные балетки или босоножки. А также пояс и сумочку того же цвета.

С вещами изо льна

Если вы наденете шорты из денима в сочетании с блузкой и жакетом изо льна, это придаст вашему образу элегантности. Майку нужно заправить в шорты, а на ноги надеть сандалии на плоской подошве или туфли на высоком каблуке. Градус элегантности можно повысить, если создать белый монохромный лук.