Мнение: Как я вылечил свою мигрень

По многочисленным просьбам читателей, новости о моей головной боли. Если коротко — проблема вчерне решена. В прошлом году у меня было в среднем 15 приступов в месяц, голова сильно болела раз в два дня. Вот, к примеру, переломный ноябрь, когда я начал вкалывать новое лекарство:

А вот, для сравнения, апрель. Как видите, всего четыре приступа, причём лёгких — чтобы они ушли, я даже не принимал специальных таблеток от мигрени, обошёлся обычным ибупрофеном, которого раньше было категорически недостаточно:

Улучшения начались сразу после первого укола. В ноябре, напомню, было 15 приступов, в декабре — 5, в январе — 3. В феврале было плохо, так как я последовательно переболел ОРВИ, ОРЗ и ковидом, и вот во время ОРВИ голова болела немилосердно, хуже, чем начала лечения. Дальше всё снова пришло в норму.

Теперь головная боль меня не беспокоит вовсе, так как те три лёгких приступа в месяц, которые остались, вообще не являются проблемой: таблетку съел, и занимаешься своими делами дальше, забыв, что ещё час назад голова начинала побаливать.

Стала ли моя жизнь лучше? Будете смеяться, но по ощущениям — ничего глобально не изменилось. Как верно заметил Достоевский, ко всему-то подлец-человек привыкает, и к хорошему, и к плохому. Привык я в своё время к частым головным болям, привык теперь и к тому, что их больше со мной нет. Кстати, много лет назад мигрень помогла мне полностью завязать с алкоголем, так как даже небольшая доза спиртного провоцировала долгую и сильную головную боль. У всего есть плюсы и минусы, даже у болезней.

Так вот, про лечение. Головная боль со мной уже лет 25-30, так что я мог бы рассказать про неё не меньше, чем медсестра на пенсии про лечение широкого круга заболеваний. Однако это было бы с моей стороны глупо и неправильно. Мигрени лечат неврологи или, точнее, цефалгологи. Заболеете, идите к ним. И, да, я использую сегодня «мигрень» и «головную боль» как синонимы, однако это не вполне верно. Мигрень — особая разновидность головной боли, когда есть так называемая «аура», и когда помогают специальные таблетки от мигрени.

Разница между обычной головной болью и хорошей мигренью — как разница между лёгким перееданием и острым отравлением. Вроде бы одна и та же часть организма болит, но ощущается иначе.

Так вот, про визит к неврологу. Вам обязательно предложат сделать МРТ головного мозга, чтобы убедиться, что там нет опухоли или чего-нибудь в этом роде. Вам расскажут про частые причины, провоцирующие головную боль — например, усталость, шоколад, недостаток движения, недосып. Если изменение диеты и образа жизни не поможет, подберут таблетки. Что-то из таблеток наверняка поможет, но тут есть несколько нюансов.

Во-первых, некоторые таблетки при долгом употреблении вызывают абузусную головную боль, то есть делают в конечном счёте только хуже. Во-вторых, сделать головную боль терпимой — вовсе не то же самое, что убрать её совсем. Представьте, что вы едете в поезде и читаете книгу, а через проход компания подвыпивших маргиналов ведёт громкий эмоциональный разговор. Наушники помогут приглушить ваших соседей, но их голоса всё равно будут вас сильно раздражать. Наконец, у сильных таблеток часто есть побочки, которые ещё хуже головной боли. Получается глупо. Пропили курс таблеток, во время курса вам паршиво, но голова не болит или почти не болит. Курс закончился, головная боль вернулась в прежнем объёме. Врач пожимает плечами и назначает другой препарат. Снова не помогло? Будьте уверены, у врача ещё много хороших идей.

Если головная боль у вас давно, если вы уже изменили образ жизни и напрасно пропили несколько курсов таблеток, современный врач, вероятно, предложит вам следующую схему. Во-первых, начать колоться моноклональными антителами — новым лекарством, которое вышло на рынок 5 лет назад, и которое на удивление эффективно работает. В России моноклональные антитела есть в двух вариантах, американский Иринэкс и немецкий Аджови. Как сказал мне врач, для 90% пациентов работает один из препаратов (неважно, какой), для оставшихся 5% — другой препарат. Суть действия у Аджови и Иринэкса одна — блокируют белок, который вызывает головную боль. Если ни то, ни другое не помогает (или если от препарата появляются побочки), то оставшимся 5% пациентов вкалывают ботокс. Конкретно у меня побочек от Аджови не было, разве что место укола иногда слегка чесалось на протяжении нескольких дней (уколы делают в плечо).

Моноклональные антитела — удовольствие не очень дешёвое, 20 тысяч рублей за укол, по уколу в месяц. Мне стало в разы лучше после первого же укола Аджови, однако так бывает не у всех. Кроме того, насколько я понимаю, колоть препарат надо полгода-год — чем дольше, тем больше шансов, что после окончания курса головная боль не вернётся обратно. Итого полный курс обойдётся мне в 240 тысяч. Можно было бы подумать, что это было бы выгодно мне, даже если бы у меня было мало денег, так как без головной боли можно больше и лучше работать, но я бы не был так категоричен. Опыт показывает, что высвободившееся от мигрени время уходит не на ударный труд, а на разную ерунду.

После первых уколов я поставил эксперимент: съел немного хорошего шоколада, чтобы проверить, можно ли снова включать его в свой рацион. Оказалось, что нельзя — головная боль ожидаемо пришла. Есть сладкую коричневую массу, которой заправляют торты и пирожные, я могу, так как там настоящего какао почти нет. Поглощать чистый шоколад — всё равно нет.

До ботокса, как видите, я не дошёл, но если после окончания курса (в декабре 2023) мигрень вернётся, попробую его. Пишите мне весной 2024, если будет интересно, как развиваются события.

У меня зрение на одном глазу чуть хуже, чем на другом, и этот глаз всё время напрягается, пытаясь сфокусироваться на изображении. Подобрать нормальные очки мне не удалось, так как разница не настолько большая, чтобы в очках было лучше, чем без них. Возможно, именно напряжение глаз при работе за компьютером и является первопричиной боли — тогда ботокс проблему должен решить. Ещё проблему мог бы решить отказ от многочасового сидения перед монитором, но это, сами понимаете, для меня вообще не вариант.

С другой стороны, если бы всё дело было в напряжении глаза, мне навряд ли помогали бы таблетки конкретно от мигрени (триптаны), а они помогали. Но тут у разных врачей разные мнения. Я был у многих неврологов, и уяснил для себя следующее: что там происходит у пациентов в голове, они не знают, просто дают общие советы по диетам и тому подобному — зачастую откровенно «народные», заведомо бестолковые советы — и параллельно перебирают разные препараты, пока пациенту не надоест, или пока один из препаратов не сработает. В своё время неврологи рассказали мне про Зомиг, Релпакс и тому подобные таблетки. Эти таблетки головную боль не лечили, но делали терпимой.

К счастью для меня, я дожил до момента, когда учёные разработали моноклональные антитела, и вот в итоге мне Аджови помог (вероятно, помог бы и Иринэкс, но начать решили с Аджови, так как в клинике тогда его было больше). Полагаю, на нынешнем уровне развития медицины это максимум, который я могу получить.