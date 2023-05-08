 

Как узнать в покупателе квартиры мошенника?

08.05.2023, 20:55, Разное
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Обычно при покупке или продаже квартир мошенники чаще встречаются именно среди продавцов. Казалось бы, как может обмануть покупатель? Ведь он просто приносит вам деньги. Оказывается, тут тоже не все так просто.

Эксперт по недвижимости Милана Левченко дала советы продавцам квартиры, как не попасться на удочку мошенников. Оказывается, у продавцов такие же риски, как и у покупателей квартиры. Поэтому перед сделкой надо все проверить.

Первое, как может обмануть покупатель, это способ расчета по сделке. Если у покупателя не хватит денег или возникнут какие-то недопонимая с документами, плохие последствия будут только у продавца. Особенно внимательно стоит относиться к тем, кто пытается купить квартиру при помощи ипотеки или сертификата. Такие сделки имеют массу “подводных камней”.

Бывают случаи, когда в последний момент покупателю отказывают в выдаче ипотеки. Если же человек хочет купить жилье на материнский капитал, стоит проверить наличие всех документов. Если же сделка совершается по наличному расчету, просите предоставить выписку по счету с подтверждением.

Еще одним рискованным вариантом сделки является покупка жилья при использовании доверенности. Важно убедиться, что у человека действителньо есть все полномочия для совершения сделки.


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