Горящие дни

Площадь пожаров в Свердловской области за последнее время увеличилась почти вдвое — до 54 тысяч гектаров.

Пожары начались в конце апреля. За два дня сгорело более ста домов в поселке Сосьва. В лесах Свердловской области ввели режим ЧС, напомнили о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности.

Но майские выходные побили все антирекорды. Самый крупный пожар — в Верхней Пышме, где горит почти 7 тысяч гектаров.Как движется огонь и кто его пытается остановить — рассказывает «Новая газета»

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