 

Горящие дни

08.05.2023, 20:15, Разное
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Площадь пожаров в Свердловской области за последнее время увеличилась почти вдвое — до 54 тысяч гектаров.

Пожары начались в конце апреля. За два дня сгорело более ста домов в поселке Сосьва. В лесах Свердловской области ввели режим ЧС, напомнили о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности.
Но майские выходные побили все антирекорды. Самый крупный пожар — в Верхней Пышме, где горит почти 7 тысяч гектаров.Как движется огонь и кто его пытается остановить — рассказывает  «Новая газета»

Источник: Новая газета


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