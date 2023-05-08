 

Мнение: Украина осталась без Дня Победы

08.05.2023, 20:10, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №266/2023, которым отменил День Победы. Отныне 9 мая на Украине – День Европы. «Осознавая европейскую идентичность украинского народа… постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза»  –  написано в указе президента Украины.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым 8 мая устанавливается «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Подозреваю, что завтра многие на Украине все-таки еще будут праздновать именно День Победы. Но пройдет совсем немного времени и про День Победы Украина забудет. А 8 мая для украинцев очень скоро станет Днем памяти и победы над нацизмом.

Руководитель фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале: «Очень мощное решение, возвращающее нам честную историю без идеологических примесей. Украина будет отмечать победу над злом вместе с нашими союзниками и в такой последовательности, как наши союзники.Ведь именно 8 мая вступил в силу Акт о капитуляции Вермахта, и 8 мая мир чтит память всех погибших во Второй мировой. А 9 мая в большинстве стран нашего континента отмечают День Европы. И Украина как географическая и ценностная часть Европы будет отмечать эту дату совместно с нашими европейскими друзьями и партнерами».

Постоянно приходится натыкаться на утверждения, что власть на Украине захватили нацисты и бандеровцы. Вот мне и интересно, как российской пропагандой будет трактоваться указ президента Украины о Дне Европы и предложение отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом? Как глумление нацистов и бандеровцев над Днем Победы?

На снимке: Владимир Зеленский на могиле своего деда-фронтовика,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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