Мнение: Работа для украинцев в Европе, итоги европейской экономии газа и ситуативные кредиты

1. Читатели из Чехии прислали фотографию грузовика с немецкими номерами. Как видите, фирма из Германии ищет водителей, причём, судя по русскому языку, ориентируется на украинцев, которых сейчас в Европе много. С одной стороны, Европа очень сильно пострадала экономически из-за своего участия в прокси-войне. С другой стороны, миллионы мигрантов из Украины, которые куда как ближе немцам, чем условные выходцы из Сенегала, хотя бы отчасти сгладят потери из-за релокации промышленности в США.



2. Согласно европейской статистике, Европа смогла пережить эту зиму в условиях дефицита российского газа не за счёт закупок у США, которые оказались недостаточны, а за счёт сокращения потребления (ссылка):



В 2022 году Европа больше сэкономила газа, чем нашла у альтернативных поставщиков, чтобы компенсировать снижение поставок российского газа, свидетельствуют данные Евростата.

В 2022 году ЕС снизил потребление газа на 55 млрд м3 — до 357 млрд м3. При этом, импорт топлива уменьшился еще больше — на 64 млрд м3.

В результате доля Норвегии осталась примерно на уровне прошлого года — 24,4%. У России же снизилась до 15,3%, пишет EADaily. А доля США подросла до 9,8%.

Экономия топлива Евросоюзом оказалась больше, чем альтернативные поставщики смогли дополнительно поставить в ЕС. Так, импорт СПГ вырос на 49 млрд м3 (без учета российского). В то же время из-за санкций и контрсанкций экспорт газа из России в страны ЕС снизился почти вдвое, на 79 млрд м3, по сравнению с прошлым годом, и рост импорта не смог покрыть потери, если бы не параллельное снижение спроса — в основном из-за рекордных цен на газ на биржах. Они по-прежнему вдвое превышают докризисные показатели.

В апреле страны ЕС согласились продлить программу сокращения потребления газа на 15% еще на год, чтобы и следующей зимой избежать дефицита топлива из-за сокращения поставок «Газпрома».

Когда европейские власти рассказывают об экономии, они на самом деле говорят об остановке части европейской промышленности и падении уровня жизни европейцев. Иначе в Европе энергию особенно не сэкономишь: энергосберегающие технологии там давным-давно уже ввели (начали вводить ещё после нефтяного кризиса 1974 года).

Европейцам повезло с тёплой зимой. Теперь они снова надеются на удачу. При этом те же самые люди делают вид, будто изо всех сил ведут бескомпромиссную борьбу с глобальным потеплением…

3. В Школе Капитализма я рассказываю, что ситуативные кредиты иногда кажутся выгодными, но на самом деле редко являются таковыми. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Ситуативные кредиты кажутся иногда очень выгодными. К примеру, вам предлагают работу, для устройства на которую нужна машина. Подержанную машину можно взять в кредит за 20 тысяч рублей в месяц, а зарплата на новой работе как раз на 20 тысяч рублей больше. Получается, что вы устраиваетесь на новую работу и получаете бесплатный автомобиль.

Или, скажем, провернув эту операцию, вы напарываетесь на штраф — путаете знаки и случайно выезжаете на встречку, прямо под видеокамеру. Штраф 5000 рублей, но если заплатить сразу, в России дают скидку 50%. Вы берёте микрокредит с конскими процентами, и это всё равно оказывается выгоднее, чем затягивать с оплатой штрафа.

Поднимемся на уровень выше. Вы работаете на рынке челноком, возите меховые шапки из Турции. Начинается сезон. Чтобы заполнить прилавок, вы берёте кредит под любые проценты — хоть под 80% годовых — и закупаете товар. Так как всю выручку вы пускаете на выплату кредита, погасить кредит вам удаётся буквально за два месяца, и переплата получается относительно небольшой. Вам выгоднее взять кредит и заплатить проценты, чем сидеть без кредита и без товара…