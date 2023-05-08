Доктор Захарова объясняет, почему молочные продукты могут вызывать дискомфорт в желудке

Часто ли вы испытываете газообразование или дискомфорт в желудке после употребления молока? Это не означает, что у вас непереносимость лактозы.

Это очень спорный вопрос, полезно ли молоко или нет. У многих людей есть чувствительность к молоку, несмотря на то, что молоко имеет много преимуществ. Непереносимость лактозы часто подозревают те, кто испытывает метеоризм или дискомфорт в животе после употребления молочных продуктов. Это не обязательно так, поскольку причиной дискомфорта может быть и другой компонент коровьего молока. Вода, белки, углеводы, жиры и минералы – вот основные компоненты коровьего молока. Точный состав коровьего молока зависит от возраста, породы, рациона, здоровья и состояния животного, а также от способа его обработки. Потери витаминов в ультрапастеризованных молочных продуктах незначительны.

Вот краткое описание ингредиентов коровьего молока: вода – примерно 87%, около 3,2 процента от общего рациона составляет белок, 3,8 процента составляет жир, 4,9 процента углеводов составляет лактоза, минералы, такие как кальций, натрий, хлорид калия, магний и фосфор, витамины, такие как витамин А, витамин В и витамин D. Боль в животе может быть вызвана молочным белком. У вас также может развиться непереносимость молочного белка. Подобные реакции могут вызывать основные молочные белки – казеин и сывороточный белок – лактальбумин или b-лактоглобулин. Организм с трудом переваривает казеин, что является разновидностью пищевой непереносимости. Казеин не полностью переваривается тонким кишечником у людей с непереносимостью казеина. Это может вызывать различные симптомы.

Симптомы непереносимости казеина могут напоминать симптомы аллергии на лактозу и включают в себя: вздутие живота боль в животе, запор или диарея, тошнота или рвота, зуд или кожная сыпь. Головные боли, боли в суставах или усталость также являются возможными симптомами. Интенсивность симптомов зависит как от конкретного человека, так и от количества потребленного казеина.