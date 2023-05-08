Гуреева, врач-эндокринолог, выделила 3 метода избавления от жира на животе

Многие люди, особенно с замедленным метаболизмом, обескуражены упрямым жиром на животе. Три совета от врача о том, как все-таки похудеть.

Ничего не происходит, несмотря на ваши усилия правильно питаться, пить достаточно воды и заниматься спортом. Это может оказать разрушительное воздействие на вашу мотивацию. Ваше тело может дать вам вторую проблему, если, несмотря на все ваши усилия, вы не можете сбросить жир на животе. Это может быть замедленный метаболизм. Три важных совета от вашего врача, которые все еще работают. Это признак того, что ваш метаболизм может быть медленным.

Усталость часто связана с медленным метаболизмом. Вы испытываете усталость, когда ваш метаболизм медленнее расходует энергию. Если у вас выпадают волосы, возникают головные боли или внезапно увеличивается вес после соблюдения диеты, похожей на вашу обычную, это может быть признаком неправильного обмена веществ.

Приоритет отдается наращиванию мышечной массы. Мышцы вашего тела обладают высокой метаболической активностью, поскольку они сжигают энергию даже во время отдыха. Важно иметь быстрый метаболизм, если вы хотите похудеть. Это может помочь. Врачи рекомендуют начинать силовые тренировки, как только вы достигнете половины своего целевого веса. Наращивая мышцы, вы ускорите свой метаболизм.

Поддерживайте дефицит калорий. Даже если вы пытаетесь сжигать больше калорий, чем съедаете, важно давать организму энергию, необходимую для работы – голодание замедляет метаболизм. Начните с сокращения примерно на 250 калорий в день.

Здоровые жиры и белки важны для вашего рациона. Если употребляемые жиры полезны для здоровья, они могут быть полезны для снижения веса. Ненасыщенные жиры содержатся во многих продуктах, таких как авокадо и орехи. Они перевариваются организмом гораздо медленнее и требуют гораздо больше энергии. При этом стимулируется обмен веществ. Орехи легко могут стать ловушкой для калорий. Но все хорошо в меру. Повышенное потребление белка увеличит мышечную массу и ускорит метаболизм.