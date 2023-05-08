Мнение: О полном поражении Европы в борьбе против России… Не ту сторону выбрали?

Не сказать, чтобы нынешние деятели Европы отличились той самой государственной мудростью, которая как раз необходима в критических ситуациях и на переломных моментах истории. Чисто рефлекторно в ходе «украинского кризиса» они выбрали трансатлантическую солидарность, а говоря по-простому, как дети побежали за помощью к более старшему и более сильному — и проиграли. В первую очередь, своё будущее.

И только сейчас начали это осознавать…

«Украинский #кризис» объединил трансатлантический альянс и поспособствовал его возрождению, но в то же время трансатлантическое единство и единство стран G7 сопровождается «усилением политического разрыва» с развивающимися государствами. Об этом уже прямо заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, США, Канада и страны Европы едины в «помощи» Киеву, а также разделяют общие интересы: «здравый смысл и готовность платить цену за отстаивание принципов международного верховенства закона, свободы и демократии». При этом в отношениях с развивающимися странами растёт раскол, признал Жозеп Боррель. По его словам, позиция Запада по поводу военных действий на украинской земле вызывает в других частях мира «в лучшем случае скептицизм, а в худшем — откровенное пренебрежение». Оказывается, прежде послушные страны «Третьего мира» теперь по-своему воспринимают происходящее из-за разной истории, географии, политических приоритетов.

По мнению главы дипломатии ЕС, этот разрыв выходит за рамки конфликта Москвы и Киева. «Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны» — считает он. Жозеп Боррель призвал союзников и партнёров серьёзно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. «Не только для того, чтобы они поддержали голосование в ООН по Украине… Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений», — сказал он.

Эту «битву мнений» Европа проиграла. Из-за собственной близорукости. И собственного двуличия. За эти полтора года она в союзе с США как раз и похоронила «мир, основанный на правилах», перейдя все мыслимые и немыслимые табу в отношениях не только с Россией. Арест международных резервов суверенной страны, чего Европа избегала даже в Крымскую войну XIX века. Совершенно беспрецедентные #санкции, идущие вразрез с публично декларируемыми «нормами ВТО». Постоянные угрозы в адрес третьих стран и силовое давление на них за желание продолжать нормальные и выгодные торгово-экономические связи с Россией. И, главное, регулярное подливание бензина в костёр конфликта под соусом «борьбы за мир».

Вот смотрят на всё это развивающиеся страны, для которых #Россия и #Украина — «где-то далеко», и видят, что Запад озабочен больше сохранением своего доминирования в мире, чем собственно мира и стабильности. Что последствия введённых им санкций для международной торговли, пожалуй, даже хуже ковида. Что даже десятой доли тех средств, которые США и ЕС тратят на поставки оружия для ВСУ, хватило бы для избавления от угрозы голода беднейших стран Африканского континента. Естественно, «Третьему миру» приходит в голову разве что бессмертное «Чума на оба ваши дома!».

А ведь развивающиеся страны — это три четверти мирового населения, две трети мировой экономики, львиная доля глобальной промышленности, ресурсов, потенциала. Огромный рынок, который #ЕС — по собственной глупости — теряет.

Жаль Европу… Профукала собственное будущее ни за понюх табаку.

А ведь хорошая была старушка?

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