 

Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве

08.05.2023, 19:40, Новости дня
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В столице произошла настоящая трагедия: погибла известная художница-декоратор Лариса Преображенская. По всей видимости, пытаясь избавиться от мусора в арендованном помещении на Бутырском хуторе, женщина случайно подожгла себя. Ее обгоревший труп нашли лишь на следующий день.

Лариса была известной в столице художницей, которая занималась декорированием свадеб и созданием необычных инсталляций. Одна из ее последних работ, “Одиночество”, была сделана с использованием муравьев и выставлялась в Третьяковской галерее.

Сообщество художников и многие пользователи социальных сетей, которые были подписаны на профиль Ларисы в соцсетях, выражают свои соболезнования близким и родным художницы.


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