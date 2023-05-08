Рупор тоталитарной пропаганды: Кризис банковских пузырей

Кризис банковских пузырей

Каждый раз, когда американцам говорят, что все в порядке, кажется, что все становится только ещё хуже. Предполагалось, что текущий банковский кризис "сойдёт на нет" после краха банков Силиконовой долины и Signature Bank, – пишет Economiccollapseblog.

Этого не произошло. Тогда успокаивали, что все "закончится” после краха First Republic. Банк рухнул, но кризис не собирается утихать.

К настоящему времени большинство из вас уже знает, что происходит с акциями PacWest, Western Alliance, First Horizon и бесчисленного множества других региональных банков. За все мои годы я никогда не видел, чтобы банковские акции падали так быстро. Если эта лавина продолжит набирать обороты, довольно скоро нам придется прекратить разговоры о "кризисе банковской отрасли" и начать говорить об "апокалипсисе банковской отрасли".

CNN суммировало текущее положение дел лучше, чем кто-либо другой…

Краткое изложение того, как обстоят дела в условиях банковского кризиса:

– ФРС: “С банками все в порядке”.

– Казначейство: “С банками все в порядке”.

– Банки: “У нас все в порядке”.

– Уолл-стрит: “Все продавайте, банки в огне!”

В четверг PacWest выпустила тщательно сформулированное заявление, которое должно было успокоить инвесторов… Суть его сводилась к продолжению работы по стабилизации ситуации.

Однако заявление вызвало обратную реакцию и массовую волну паники, в результате которой акции банка упали более чем на 50 %.

В четверг утром разгром в региональных банках снова набрал обороты, и акции нескольких банков понесли значительные потери.

– PacWest просел на 50,6 %;

– Акции Western Alliance упали на 38 %;

– А First Horizon упал на 37 %;

Заголовки газет сейчас пестрят этими тремя названиями, хотя есть ещё много учреждений, которые балансируют на грани банкротства.

Недавнее исследование показало, что под угрозой банкротства находятся ещё 186 банков. Даже если только половина вкладчиков не застрахованы, которые могут потерять часть своих депозитов в случае банкротства банка, они будут выводить свои средства.

Итак, каков итог?

Дела были и так плохи, а теперь, когда ФРС решила снова повысить процентную ставку, скоро они станут еще хуже.

На данном этапе по-настоящему безопасных банков очень мало. Вкладчики продолжают выводить деньги из системы. Облигации, которыми владеют эти банки, продолжают терять в цене, и с каждым днем все больше кредитов становятся безнадежными.

Этот банковский кризис не только далек от завершения, но и всё только начинается.

Банковское дело – это игра на доверии. При таких темпах ни один региональный банк не сможет пережить плохие новости или недостоверные данные, поскольку неизбежно следует падение курса акций, изымаются застрахованные и незастрахованные депозиты.

Билл Экман предупредил, что вся наша региональная банковская система "находится под угрозой", потому что быстрый рост ставок привел к обесценению активов и истощению депозитов. Обнуление акционеров и держателей облигаций значительно увеличило стоимость капитала банков, в связи с чем надвигаются крупные убытки.

Он в основном прав, за исключением одного.

Даже если все депозиты в системе будут полностью застрахованы по самому максимуму, то многие люди все равно будут выводить свои деньги.

Как метко заметило издание ZeroHedge, многие богатые люди переводят средства с текущих счетов, которые практически ничего не приносят, в фонды денежного рынка, которые платят около 5 %.

Конечно, ФРС могла бы помочь банкам, снизив процентные ставки, но это не произойдет в ближайшее время.

Так что готовьтесь к новым банковским падениям.

Перед крахом First Republic компания Gallup провела опрос, в ходе которого американцев спросили, обеспокоены ли они судьбой своих денег в банковской системе США.

Выяснилось, что почти половина американцев озабочена этой проблемой. Американская банковская система испытывает огромные сложности. А ведь недоверие жителей США к банковской системе – лишь один из элементов более широкого общественного кризиса.

Очень беспокоит оставшаяся часть 2023 года. Однако чрезвычайно больше тревожит то, что принесет 2024 год.

https://secretra.com/economy/5820-na-grani-apokalipsisa-bankovskoj-industrii.html – цинк

Несмотря на заявления ФРС, что промедление с поднятием потолка госдолга в ближайшие недели может обернуться катастрофой, маловероятно, что потолок не будет поднят, после очередного раунда торгов администрации Байдена с республиканцами. Обе стороны понимают, что дефолт США ударит по всем, поэтому взаимошантаж используется скорее для выбивания внутриполитических уступок, нежели желание одной из сторон довести дело до дефолта и отказа от печати необеспеченных долларов. Впрочем, общий кризис гегемона накладывает на происходящие междусобойчики дополнительное измерение, так как еще несколько пузырей готовы лопнуть в ближайшее время, что собственно и порождает определенную интригу относительно стабильности американской финансовой системы и западной неолиберальной экономики. Вряд ли мы увидим какой-то одномоментных крах и пресловутую "гибель доллара", скорее мы будет наблюдать каскад локальных кризисов и банкротств, которые будут уместно дополнять идущую трансформацию миропорядка.

—