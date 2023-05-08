Мнение: Азиатские ценности, расширение НАТО в Азии и восстановление выездного туризма

1. Познавательная статья о Махатхире Мохамаде – отце «малазийского экономического чуда», премьере Малайзии с 1981 по 2003 годы (а также с 2018 по 2020), при котором экономика Малайзии выросла в несколько раз, и страна смогла вырваться из бедности. Ныне 97-летний Мохамад, в молодости бывший врачом, продолжает играть важную роль в политике страны. Его сравнивают с лидером соседнего Сингапура Ли Куан Ю, который также много десятков лет был у руля и превратил свою страну в процветающую и сравнимую по уровню жизни с богатейшими странами Запада. Оба этих лидера считали, что своим успехом они обязаны отнюдь не внедрению у себя «европейских» или «американских» повесток, а верности традиционным азиатским ценностям (ссылка):



Критикуя западный подход к политике и экономике, Мохамад пропагандировал «азиатские ценности». Наряду с первым премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю, он относил к этим ценностям приверженность традициям, этику упорного труда, акцент на дисциплину, принцип построения общества на основе естественной иерархии и авторитета.

Перечисленные принципы не слишком-то отличаются от так называемой протестантской трудовой этики, благодаря которой (в том числе) в XVI-XIX веках быстро и успешно развивались западноевропейские страны. Однако во второй половине XX века европейцы и американцы начали от протестантской этики отказываться, сменив её на порочные повесточные «ценности», которые постепенно вылились в диктатуру меньшинств, замену труда кредитом и ползучую деиндустриализацию западных экономик.

К 1970-м годам XX века экономическая ущербность коммунистической модели стала всем предельно очевидна: хотя у СССР и были определённые успехи на некоторых узких направлениях (таких как космос и атом), но даже просто средний уровень жизни коммунизм населению обеспечить не мог. В Китае, Камбодже, Эфиопии и ряде других стран коммунистические эксперименты привели к голодным катастрофам с многомиллионными жертвами. В итоге большинство стран 3-го мира выбрало путь капитализма. Переломным моментом в мировом масштабе стал разворот к капитализму Китая — это произошло в результате реформ Дэна Сяопина после 1978 года.

Однако не все лидеры стран третьего мира и постсоциалистических государств оказались одинаково умны. Некоторые из них всерьёз восприняли жульническую западную пропаганду, основанную на принципе «делай, как я говорю, а не так, как я делаю сам». Они открыли свои рынки для западных товаров в ущерб собственному производству и установили у себя такую демократию, что правильнее было бы назвать её отказом от национального суверенитета и передачей страны во внешнее управление, американским советникам и сотрудникам посольства США.

Китай, Малайзия и Сингапур оказались в числе тех стран, которые сохранили политический, экономический и, отчасти, культурный суверенитет. Они копировали не столько современный Запад, сколько те методы развития и те ценности, с помощью которых западные страны пришли к успеху в далёком уже прошлом.

2. Своим расширением на восток НАТО сломала европейский баланс безопасности и начала войну в Европе. Теперь НАТО пытается поджечь ещё и Азию (ссылка):



Продвижение НАТО в Азию подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе. Открытие первого офиса связи альянса в Японии прокомментировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС.

«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что продвижение альянса в Азию будет способствовать блоковой конфронтации, а регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. Мао Нин отметила, что это должно вызывать повышенную настороженность азиатских стран.

Ранее газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

3. В России восстанавливается выездной туризм. У россиян по-прежнему есть деньги на отдых за рубежом и по-прежнему есть, где отдыхать. Разница в том, что теперь россияне предпочитают Восток (ссылка):

Раскрыто число выездов россиян за границу — за первый квартал 2023 года отечественные туристы выезжали из страны на 26,2 процента чаще, чем в аналогичный период 2022 года. О росте числа турпоездок за рубеж сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

По информации ведомства, россияне с января по март 2023 года осуществили 4,8 миллиона выездов за границу. Чаще всего в данный период соотечественники посещали Турцию (772,6 тысячи визитов), на втором месте расположился Таиланд (566,4 тысячи), на третьем — ОАЭ (492,7 тысячи).

В топ-10 стран-лидеров также вошли Египет (277 тысяч поездок), Шри-Ланка (79 тысяч), Мальдивы (65 тысяч), Индия (63 тысячи), Сербия (31 тысяча), Куба (30 тысяч) и Катар (18 тысяч).

«В целом почти все основные ключевые и массовые неевропейские рынки в январе-марте 2023 года показали очень значительный прирост — даже если сравнивать с доковидным временем, — отметили в АТОР. — Этот “поворот на Восток” позволил отчасти компенсировать сузившийся выбор зарубежных направлений у россиян и фактическую потерю популярных до пандемии европейских рынков».