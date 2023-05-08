Строков, диетолог, объясняет пользу черники для мозговой деятельности

Черника – это суперфуд. В чернике содержится множество полезных минеральных и растительных соединений, а также витаминов. Согласно новому исследованию, употребление нескольких ягод черники каждый день может улучшить работу мозга, а также снизить риск сердечных заболеваний.

Игорь Строков, диетолог, говорит, что черника (также известная как голубика) является звездой среди ягод, поскольку в ней содержатся вторичные растительные вещества, обладающие противовоспалительными свойствами и противодействующие процессам старения. К ним также относятся: витамин С, витамин Е, железо, калий, цинк, фолиевая кислота. Исследователи тщательно изучили эти крошечные блоки пищи, чтобы определить их действие. В течение двенадцати недель 61 здоровый человек в возрасте от 65 до 80 лет пил 26 граммов лиофилизированного порошка черники. Это примерно эквивалентно 178 граммам или 75-80 единицам черники в зависимости от размера.

Улучшение когнитивных функций и снижение кровяного давления. Исследователи обнаружили, что участники группы, которые не пили напиток без черничного порошка, продемонстрировали значительные различия по сравнению с группой плацебо: улучшилась память, улучшилась концентрация, снизилось кровяное давление, улучшился кровоток.

Предыдущие исследования показали пользу употребления черники. Черника может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения состояния кровеносных сосудов и кровяного давления. Причиной этих эффектов могут быть антоцианы. Эти пигменты часто встречаются в растениях и могут варьироваться от красного до черно-синего цвета.