В Сколково представили первый российский VPN «Искусственный отдельный кабелепровод»

Специалисты федерального исследовательского института «Сколтех» завершили разработку первого полностью отечественного VPN, не уступающего зарубежным аналогам.

Работа над сервисом «Искусственный отдельный кабелепровод» началась в 2014 году, после введения ЕС и США санкций против России.

– За 9 лет работы мы сумели догнать и перегнать Запад в разработке информационно–телекоммуникационных решений. Сегодня мы представляем продукт, созданный трудами исключительно российских инженеров, который превосходит все западные аналоги. Которых, кстати, нет, – рассказал на пресс-конференции главный научный сотрудник «Сколтеха» Матвей Иванов.

Стоимость создания отечественного VPN составила 2 млрд рублей. До конца мая специалисты планируют завершить тестирование сервиса, после чего он станет доступен всем пользователям портала «Госуслуги».

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