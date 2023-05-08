 

“Я справлюсь”: Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций

08.05.2023, 18:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале января стало известно, что спортсмен Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. На фоне болезни у него были проблемы с легкими, он не мог самостоятельно дышать. В итоге врачи ввели фигуриста в искусственную кому, но стабилизировать состояние не получалось.

В какой-то момент из-за болезни у Романа Костомарова начался некроз тканей. По информации СМИ, врачам пришлось провести несколько операций, во время которых были убран отмирающие ткани, а также ампутированы стопа и несколько пальцев на руке.

Все это время семья Романа Костомарова никак не комментировала страшную болезнь. К счастью, спортсмену удалось выкарабкаться. В личном блоге он поделился фотографией, сделанной, судя по всему, еще в больнице.

Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций, которые были проведены зимой. На снимке фигурист выглядит сильно похудевшим, на лице у него заметны темные круги под глазами, он зарос бородой.

Роман Костомаров поблагодарил поклонников и всех, кто за него молился и переживал. По словам спортсмена, у него впереди еще длительное восстановление, но он надеется, что сможет со всем справиться благодаря поддержке семьи.

“Много трудностей еще впереди, но надеюсь я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам”, – написал Костомаров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.22 / Отец Рианны отреагировал на беременность дочери: “Она будет хорошей мамой”

04.03.21 / Скандалы: «За 400 млн в Госдуму можно Гитлера завести»

11.12.22 / Ничего мне от тебя не надо: дочь отказалась от подарков Долиной

22.05.21 / Ученые выяснили, что мужчины и женщины ищут в будущем партнере: новые исследования

21.03.23 / Любовь Аксенова: “Хороших людей нужно любить больше, чем плохих”

23.12.22 / На Камчатке на всякий случай запретили детские экскурсии в Долину гейзеров

04.11.21 / Москвичи фейерверками подожгли здание посольства Польши

19.07.22 / Дума сочла угрозы со стороны американских санкций Ирану смешными

01.07.22 / Polskie Radio – Россию стали снова воспринимать как СССР — и, как ни странно, это на руку Польше

03.09.21 / Юлианна Караулова крестила сына в Армении на берегу озера Севан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика