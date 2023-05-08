 

Якобы американский политик предложила перекрыть поток денег на Украину

08.05.2023, 18:15, Новости дня
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Американский политик Кари Лейк заявила, что, по её мнению, единственный способ остановить конфликт на Украине — это перекрыть поступающий туда поток денег. Кроме того, она предложила усадить Путина и Зеленского за стол переговоров, пишет Newsweek.


AP

Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк заявила, что хочет отключить помощь США Украине и «усадить» лидеров РФ и Украины за стол переговоров, пишет Newsweek. В субботу Лейк поделилась в соцсетях отрывком из выступления в Венгрии, в котором она критикует помощь Украине и настаивает, как и многие республиканцы, на увеличении расходов на безопасность границ вместо этого.

В видео она также утверждает, что «единственный способ остановить» конфликт между Россией и Украиной — «это перекрыть поток денег». «И я считаю, что в Америке нужно перекрыть поток денег на эту войну, и собрать вместе Зеленского и Путина… и усадить их за стол переговоров, и сказать: придите к миру, нам нужен мир. Матери требуют мира для наших детей», — приводит издание её слова.

В первые месяцы конфликта между Украиной и Россией было проведено несколько раундов мирных переговоров, но они не дали никаких результатов, напоминает автор статьи. В январе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит перспективы для урегулирования ситуации дипломатическими средствами.

Кари Лейк была среди многочисленных кандидатов от республиканцев, которых Дональд Трамп поддержал в 2022 году на выборах. Хотя Лейк и проиграла, она подавала многочисленные иски, пытаясь оспорить своё поражение. При этом Newsweek отмечает, что она остаётся заметной фигурой в консервативных кругах, несмотря на отсутствие у неё успеха на выборах.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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