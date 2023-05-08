 

Сады первого в России агропредприятия, занимавшегося выращиванием тропических фруктов, уничтожил грязевой вулкан

08.05.2023, 17:13, Разное
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Неудачей завершилась первая в России попытка импортозамещения тропических фруктов в производственных масштабах – 200 га экспериментальных садов ООО «Агро Кубаньтропик», располагавшихся в Темрюкском районе Краснодарского края, были уничтожены вследствие извержения грязевого вулкана.

Свои соболезнования по этому поводу владельцу уникального агропредприятия В.В. Адамяну выразил губернатор Вениамин Кондратьев.

– Очень жаль, что так произошло. Я хорошо знаю Вазгена Вазгеновича как крепкого хозяйственника и реализатора амбициозных планов. Извержение грязевого вулкана на Таманском полуострове стало для нас всех полной неожиданностью, – сказал глава региона. – Апельсины, ананасы, авокадо, бананы, папайя, маракуйя не успели даже вырасти и порадовать взоры кубанцев и гостей края. В такой ситуации главное – поддержать предпринимателя.

Все уничтоженные сады «Агро Кубаньтропик» были застрахованы, поэтому кредит в размере 250 млн рублей, взятый их владельцем, будет выплачен банку из средств государственного бюджета. Власти Краснодарского края выделят Адамяну новый земельный участок для экспериментов по выращиванию фруктов и кофе в районе Джубги.

Место бывших садов рекультивируют – на территории появится современный комплекс для гольфа и коттеджи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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