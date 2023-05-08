 

Der Tagesspiegel – «чаша терпения может переполниться» — берлинская полиция усилит контроль на День Победы

08.05.2023, 17:00, Новости дня
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Административный суд Берлина разрешил демонстрацию в День Победы российской и украинской государственной символики, пишет Der Tagesspiegel. Из-за опасений, что это может привести к беспорядкам, местная полиция решила усилить своё присутствие у советских памятников. Из-за боевых действий на Украине настроения
очень напряжённые и любая провокация может «переполнить чашу терпения», предупреждают в правоохранительных органах.


AP

После того как административный суд Берлина разрешил демонстрацию российского и украинского флагов во время празднований 8 и 9 мая, полиция решила усилить контроль за проведением памятных мероприятий, пишет Der Tagesspiegel. В 78-ю годовщину победы союзников над нацистской Германией у советских памятников в столице будут задействованы 1500 сотрудников правоохранительных органов. Часть их них будет в униформе, часть — в гражданском. Их задача — обеспечить порядок и возможность достойно почтить память погибших.

Административный суд Берлина сначала снял запрет с демонстрации украинского флага, напоминает издание. Полиция против этого решения не возражала. Потом в судебной инстанции разрешили и российский флаг. В ответ на это правоохранительные органы подали жалобу в высший административный суд земли. Окончательное решение пока ещё не принято. Наряду с российскими флагами Берлин также разрешил демонстрацию советской символики и георгиевских лент, которые служат символом поддержки нынешнего курса Кремля. Срочное ходатайство против запрета российских флагов в суд подала немецкая активистка Елена Колбасникова. Она — один из главных организаторов пророссийских протестов в Германии и «сотрудничает с праворадикальными политиками», рассказывает Der Tagesspiegel. В местных СМИ её называют «фанаткой Путина».

По информации Профсоюза работников полиции Германии, с начала боевых действий на Украине в Берлине произошло 500 правонарушений, связанных с военным конфликтом. Представители организации заявляют, что решения административного суда создают «не самые лучшие условия» мирного проведения мероприятий. С помощью запретов правоохранительные органы хотели минимизировать риски столкновений у памятников, а также защитить достоинство похороненных там людей.

Теперь же не исключено, что кто-то может попытаться использовать празднования в своих идеологических целях, обращают внимание в профсоюзе. Потом видеокадры произошедшего разойдутся по интернету, что может привести к новым беспорядкам, так как в эти дни в Берлине пройдёт большое количество различных собраний. Из-за боевых действий на Украине настроения и так очень напряжённые — и любая провокация может переполнить чашу терпения, предупреждают правоохранительные органы.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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