 

Скандалы: «Стоят в очереди и ждут»: ветеранов не пустили на Пискаревское кладбище 8 мая возложить цветы к братским могилам

08.05.2023, 16:55, Разное
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СМИ написали сюжет о том, как петербургских ветеранов не пускают на Пискаревское кладбище 8 мая, куда пожилые люди пришли возложить цветы на братские могилы

Стоит отметить, что ранее жителей города попросили отказаться от посещения кладбища в этот день, однако петербуржцы восприняли просьбу как личное оскорбление. В том числе потому, что в предыдущие года никаких подобных ограничений не было. По словам ветерана, пришедшего на Пискаревское кладбище, многим приходится стоять в очереди, пока чиновники Смольного вместе с главой города Александром Бегловым закончат посещение мемориала.

«На входе пропустили — показал удостоверение ветерана, но дальше не хотят давать пройти. А мне-то что, только цветочки отнести! Ещё и просветили всего, а у меня ордена, они пищали, охранники ругались», — рассказал он.

Ранее Беглова раскритиковали за то, что даже в праздничный день он отказался от взаимодействия с людьми, предпочтя по сути закрыть кладбище от посторонних для себя и своей свиты.

Напомним, что в прошлом году активисты «Города перемен» рассказали об удручающем состоянии мемориалов героям ВОВ, отметили, что власти Петербурга, видимо, не в состоянии даже держать их в нормальном состоянии на фоне дорогостоящих закупок в Смольном.

 

Илья Орешкин


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