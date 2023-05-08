 

Вот как можно избежать солнечного удара и катаракты

08.05.2023, 16:00, Разное
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Эксперты предупреждают, что ультрафиолетовое излучение может вызвать повреждение как кожи вокруг глаз, так и самих глаз. Хотя определенное количество солнца полезно для нашего здоровья, поскольку оно содержит большую часть необходимого нам витамина D, слишком большое его количество может быть опасным.

Врачи предупреждают, что чрезмерное пребывание на солнце может повредить зрение. Важно носить солнцезащитные очки с УФ-защитой, поскольку ультрафиолетовое излучение солнца может повредить чувствительную кожу на веках и вокруг глаз. Ультрафиолетовое излучение солнца может повредить другие части глаза, включая хрусталик и роговицу. Воздействие ультрафиолетового излучения может вызвать некоторые формы катаракты и солнечную ретинопатию. “Защита глаз важна как для здоровья глаз, так и для предотвращения преждевременного старения”, – говорит Ирина Андреева, терапевт.

Повреждение роговицы
Роговица – прозрачная часть глаза, которая закрывает зрачок и радужную оболочку и пропускает свет. Серьезность повреждения роговицы ультрафиолетом может вызвать проблемы со зрением. Фотокератит может вызывать такие симптомы, как:

-боль в глазах,
– красные глаза,
– затуманенное зрение,
– водянистые глаза,
– ощущение песка в глазах,
– опухшие глаза,
– чувствительность к яркому свету,
– головная боль,
– ореолы вокруг света,
– маленькие дети,
– подергивание век.

Симптомы будут более выраженными, если вы подвергаете глаза длительному воздействию ультрафиолетового света.

Катаракта
Мутные участки на хрусталике, затрудняющие зрение, называются катарактой. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового света, аналогичное повреждению роговицы, может привести к катаракте. Если у вас катаракта, обратитесь к специалисту по глазным болезням.


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