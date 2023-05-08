 

“Убегай из России”: скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор

08.05.2023, 15:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владислав Тюльпанов посетил Красную площадь накануне парада в честь 9 мая. Он показал на видео главное место страны, где всего через несколько часов начнутся празднования в честь победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Владислав Тюльпанов заснял крышу правительственного здания, на которую в начале прошлой недели было совершено нападение украинских беспилотников.

“Россия такое не простит, не оставит, возмездие будет жестоким”, – заявил Владислав Тюльпанов.

На видео отреагировал скандальный журналист Дмитрий Гордон*, который посоветовал российскому политику бежать за бугор. Помимо этого, он пригрозил, что “скоро начнется”.

“Убегай из России, у вас скоро начнется”, – написал иноагент.

Владислав Тюльпанов не стал сдаваться и отметил, что Дмитрию Гордону не стоит сходить с ума. “Вам давно капитулировать пора”, – подчеркнул российский политик.

*внесен в список иностранных агентов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Саркози рассказал о курьезе, «растопившем лед» между ним и Путиным

06.08.21 / Минфин пообещал увеличить финансирование оснащения МЧС техникой для тушения пожаров

23.10.21 / В Украине могут вводить бустерную дозу от коронавируса тем, кто выезжает в другие страны

16.06.21 / В Офисе Зеленского планируют заменить трех глав ОГА – СМИ

27.08.20 / Украина направила ноту РФ в связи с визитом Путина в Крым

06.12.21 / “Офигенно круто!” Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы “Кармен”. Видео

21.12.21 / Названа дата презентации флагмана из линейки Xiaomi 12

03.07.20 / Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии, Квят – 12-й

02.04.21 / Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс

10.06.21 / Парк на 37 гектаров, новая школа и сады. Киевсовет принял решение по развитию Минского массива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика