 

Владеющим английским на уровне B1 и выше будут автоматически присваивать статус иноагента до выяснения обстоятельств

08.05.2023, 15:33, Разное
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В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым россиянам, владеющим английским языком на уровне B1 и выше, будут автоматически присваивать статус иностранного агента.

Его рассмотрение должно пройти уже до конца месяца; по предварительным данным, документ будет принят сразу в трёх чтениях. Несогласные с присвоенным статусом смогут обратиться в суд.

Автор законопроекта Виталий Милонов утверждает, что применение новой нормы будет «максимально продуманным». Тем, кто изучает английский с добросовестными целями, беспокоиться не о чем.

– Чтобы инструкцию к стиральной машинке прочитать или в Турции заказ в ресторане сделать, никакие уровни не нужны. А некоторые с этим английским засыпают и просыпаются, носятся везде, на курсы всякие ходят. Зачем? – удивляется Милонов. – Нет, ну если ты роман Шекспира перевести решил, то это ещё туда-сюда. Или айтишник в аккредитованной организации, тоже ладно, у них там абракадабра всякая нерусская. Остальным на что? С разведкой сотрудничать?

Парламентарий допустил, что этими людьми движет желание прочитать план Даллеса в оригинале, а затем начать его реализовывать в повседневной жизни. В этом случае, считает он, под фундамент российской государственности заложена бомба, которую необходимо обезвредить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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