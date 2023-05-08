В Москве горит многоквартирный дом

К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Жители окрестных домов стали свидетелями того, как густой черный дым окутал всю территорию в районе стройки.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Они начали борьбу с огнем, но задача была непростой. Стоит отметить, что благодаря быстрому реагированию экипажей МЧС, удалось избежать более серьезных последствий.

Высказываются предположения, что причина пожара может связана с нарушением правил безопасности на стройке. Официальной версиии пока озвучено не было.