Поддерживает оптимальный уровень увлажненности: польза сквалана для кожи и чем он отличается от сквалена

Сегодня широко используется такой косметический компонент, как сквален. Это отличное средство, предназначенное для ухода за лицом и кожей. Чтобы правильно использовать такую косметику, необходимо знать об отличиях сквалена от сквалана и преимуществах использования такого средства.

Что такое сквален

Сквален – маслянистая субстанция, которую получают из печени глубоководных акул, из сахарного тростника, очищенного пальмового и оливкового масла, зародышей пшеницы. Установлено, что сквален также входит состав человеческого кожного себума. Это соединение содержит различные полезные микроэлементы, положительно сказывающиеся на состоянии кожи.

Отличие сквалена и сквалана

Сквален представляет собой ненасыщенный углеводород, являющийся частью гидролипидной мантии кожи. Его основное назначение – защита эпидермиса от негативного влияния извне. Также это соединение обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивающими защиту от свободных радикалов. Установлено, что с возрастом синтез сквалена существенно снижается, из-за чего барьерные свойства кожи серьезно страдают. Это приводит к отшелушиванию в зимнее время года, признакам обезвоживания и стягивания.

Недостатком сквалена является нестабильность такого соединения и его свойство быстро окисляться. Чтобы решить такие проблемы, косметологи разработали производную форму сквалена, которая за счет наличия дополнительной молекулы водорода отличается стабильностью и устойчивостью к воздействию влаги. Новое соединение получило название сквалан, именно оно используется в различных уходовых средствах, в кремах и эмолентах.

Польза сквалана

Во многом популярность этого косметического компонента объясняется его многочисленными преимуществами и пользой. Установлено, что применение средств на основе сквалана предотвращает потерю влаги кожей, обеспечивает оптимальный уровень увлажнения, защищает эпидермис от воздействия извне. Улучшается тон и микрорельеф лица, обеспечивается контроль повышенной чувствительности, повышается тонус и разглаживаются морщины.

Кому следует использовать косметику со скваланом

Косметика со скваланом отличается универсальностью использования, поэтому она подходит для кожи различного типа. Причем чаще всего такие бьюти-продукты включают в уход за чувствительной и раздраженной кожей, обезвоженной и сухой, проблемной и жирной. Это в том числе антивозрастная косметика, которая возвращает коже упругость, тонус, избавляет от возрастной дряблости и морщин.

Рекомендации по использованию косметики со скваланом

Чтобы обеспечить максимальную эффективность использования таких средств, их необходимо применять правильно, предварительно проконсультировавшись с косметологом или же ознакомившись с инструкцией. Сквалан считается безопасным компонентом, поэтому побочные эффекты у него практически отсутствуют. Но все же необходимо первоначально провести небольшой локальный тест при использовании таких средств, чтобы исключить появление каких-либо аллергических реакций.

Косметику со скваланом можно с легкостью комбинировать с различными бьюти-продуктами, в том числе содержащими ретинол или гликолевую кислоту. Такие средства будут одновременно эффективны, обеспечивая правильное питание и увлажнение кожи, улучшая ее внешний вид и избавляя от морщин и различных других возрастных изменений.

Сегодня в продаже можно найти различные косметические средства, предназначенные для ухода за кожей и избавления от морщин. С помощью таких кремов со скваланом можно существенно улучшить тон и внешний вид лица, вернув былую красоту и молодость.