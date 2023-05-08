Концерн «Калашников» представил специальный противодроновый автомат

Концерн «Калашников» представил свою новейшую разработку – противодроновый автомат АК-12ПД.

Он разработан специально для поражения малых и средних беспилотных аппаратов на дальности до 1000 м. Его стоимость будет на 250-300 процентов выше, чем у базовой модели, что объясняется его противодроновой спецификацией.

Автомат реализован на базе классической, хорошо отработанной схемы. Он использует стандартный патрон калибра 5,45×39 мм. Грамотно спроектированный механизм, полагающийся на действие пороховых газов, позволяет автоматически извлекать следующий патрон из магазина и досылать его в патронник. Таким образом, новое противодроновое оружие может производить целую серию выстрелов (так называемая «очередь»), что значительно повышает шанс поражения вражеского беспилотника.

Эксперты отмечают ряд других преимуществ противодронового АК-12ПД – так, магазин для него изготавливается из современных материалов (пластика), а скорострельность достигает впечатляющих 100 выстрелов в минуту. Предусмотрена установка прицелов и подствольных гранатомётов. Уже скоро новинка пойдёт в серийный выпуск.

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