 

Доктор Серяков объяснил, какие люди подвержены высокому риску развития меланомы

08.05.2023, 12:15, Разное
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Меланома – самая смертоносная форма рака кожи. Об этом сообщают “Известия”. Врач-онколог Серяков поделился статистикой, согласно которой меланома составляет 4% раковых заболеваний кожи, но является одной из самых смертоносных.

Меланома встречается примерно в каждом 11-м случае рака кожи. Ежегодно в РФ от этого заболевания умирает около 4000 человек. Неизвестно, что вызывает меланому, но известно, что ультрафиолетовое излучение (от солнца и соляриев) повышает риск. Генетическая предрасположенность, множественные родинки и светлый цвет кожи – все это факторы риска.

Новая родинка, появившаяся на коже и быстро растущая, может указывать на меланому. Вам также следует обращать внимание на родинки, которые начали расти. Злокачественное новообразование обычно имеет неправильную форму и неоднородный цвет. Меланома может проявляться по-разному. Меланома может отличаться по цвету, размеру и типу, например, поверхностная, узловая лентиго, амеланотическая и акральная. Каждый из этих типов имеет свои особенности и может проявляться по-разному.


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