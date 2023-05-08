Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву

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08.05.2023, 12:06, Разное
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Артистка много работает, посвящает много времени своему театру, а также семье. Плюс ко всему за прошедшую неделю из жизни ушли сразу два ее близких друга – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

Поэтому пережив непростой период Надежда Бабкина покинула Москву и отправилась в Крым, чтобы восстановить здоровье. По словам артистки, она не первый год проводит лето именно здесь, для нее полуостров является особым местом.

В 2020-м артистка оказалась в Крыму по советам врачей, так как организму нужно было восстановиться после тяжело перенесенного ковида. Напомним, весной того года россияне молились за здоровье артистки, которая несколько недель провела в коме.

И вот с тех пор Надежда Бабкина регулярно наведывается в Крым. Как отметила певица, для нее это место силы.

Стоит добавить, что артистка всегда довольно откровенна с поклонниками. Например, она не скрывает, что делала пластические операции. Она уверена, что без них люди публичных профессий обойтись не могут, ведь лицо – это товар.

Правда, по словам Надежды Бабкиной, после одной из таких манипуляций она едва узнала себя в зеркале. Более того, несколько дней она вообще не могла ничего разглядеть.


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