 

В Туркмении создали портрет Гурбангулы Бердымухамедова из чёрной икры, который видно из космоса

08.05.2023, 11:33, Разное
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Жители Ашхабада за сутки выложили в степи портрет второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова из икры осетровых пород рыб.

Ширина портрета составляет 90 километров, высота – 108 километров. Его можно невооружённым глазом разглядеть с борта МКС.

На изготовление портрета в общей сложности ушло 22 часа и 900 тысяч тонн икры байкальского осетра. В его создании принимало участие 105 тысяч жителей Ашхабада, которые специально для этой цели добровольно взяли отпуска за свой счёт.

Автором идеи и художественным руководителем проекта стал министр сельского хозяйства Туркменистана Кызылбек Абдулхумидаев, в реализации ему активно помогали генеральный прокурор республики и мэр Ашхабада. После того, как портрет был завершён, Гурбангулы Бердымухамедов лично пролетел на нём на истребителе ВВС Туркмении и оценил работу. После этого горожанам позволили сделать из икры бутерброды и съесть их.

– Это лишь малая доля того, что мы можем сделать, чтобы выразить нашу любовь к уважаемому председателю Сената, второму президенту Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову, – рассказал Кызылбек Абдулхумидаев. – В прошлом году мы уже выкладывали портрет, но во-первых, его площадь тогда была всего 11 квадратных километров, а во-вторых, икра была красная. Лидеру этот цвет показался слишком кричащим, и он призвал нас быть скромнее в похвальбе ему. В этот раз он остался доволен. Думаю, эта традиция станет для нас постоянной, по крайней мере пока в Байкале не кончатся осетры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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