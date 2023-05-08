В Туркмении создали портрет Гурбангулы Бердымухамедова из чёрной икры, который видно из космоса

Жители Ашхабада за сутки выложили в степи портрет второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова из икры осетровых пород рыб.

Ширина портрета составляет 90 километров, высота – 108 километров. Его можно невооружённым глазом разглядеть с борта МКС.

На изготовление портрета в общей сложности ушло 22 часа и 900 тысяч тонн икры байкальского осетра. В его создании принимало участие 105 тысяч жителей Ашхабада, которые специально для этой цели добровольно взяли отпуска за свой счёт.

Автором идеи и художественным руководителем проекта стал министр сельского хозяйства Туркменистана Кызылбек Абдулхумидаев, в реализации ему активно помогали генеральный прокурор республики и мэр Ашхабада. После того, как портрет был завершён, Гурбангулы Бердымухамедов лично пролетел на нём на истребителе ВВС Туркмении и оценил работу. После этого горожанам позволили сделать из икры бутерброды и съесть их.

– Это лишь малая доля того, что мы можем сделать, чтобы выразить нашу любовь к уважаемому председателю Сената, второму президенту Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову, – рассказал Кызылбек Абдулхумидаев. – В прошлом году мы уже выкладывали портрет, но во-первых, его площадь тогда была всего 11 квадратных километров, а во-вторых, икра была красная. Лидеру этот цвет показался слишком кричащим, и он призвал нас быть скромнее в похвальбе ему. В этот раз он остался доволен. Думаю, эта традиция станет для нас постоянной, по крайней мере пока в Байкале не кончатся осетры.

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