 

Врачи Андреева назвали симптомы высокого уровня холестерина и диабета, обнаруженные в глазах

08.05.2023, 11:03, Разное
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Обычная проверка зрения может дать больше, чем корректирующие линзы. Оно также может увеличить продолжительность вашей жизни.

Для выявления признаков заболевания вам может потребоваться помощь специалиста. Осмотр глаз может выявить высокий уровень холестерина, диабет и переутомление. Высокие скачки сахара в крови могут привести к повреждению сосудов сетчатки. Ирина Андреева, терапевт, говорит, что поврежденные кровеносные сосуды могут набухать или кровоточить. Они также могут выделять жидкость. Другими словами, помутнение зрения может указывать на диабет 2 типа. Когда сахар в крови находится под контролем, затуманенное зрение может возникать “в одном или обоих” глазах.

Катаракта может стать причиной затуманенного зрения. Они вызваны “распадом” белков в хрусталике. Поскольку хрусталик контролирует количество солнечного света, попадающего в глаз, катаракта может уменьшать свет, что приводит к затуманенному или нечеткому зрению.

Выяснить точную причину нечеткого зрения можно, обратившись к офтальмологу. Он также поможет вам определить наиболее эффективное лечение. Офтальмолог также может обратить внимание на “белое кольцо вокруг радужки”. Это может указывать на высокий уровень холестерина.

Врачи объясняют пациентам, что высокий уровень холестерина можно определить по глазам из-за “кольца липидов вокруг вашей роговицы”. Важно, чтобы люди моложе 40 лет обратили на это внимание, потому что это может быть признаком высокого уровня холестерина. Вам необходимо записаться на прием как к офтальмологу, так и к семейному врачу. Существует множество возможных причин подергивания глаз.


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