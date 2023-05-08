 

В Берлине суд все же разрешил российские флаги на 9 Мая, но полиция против

08.05.2023, 10:45, Новости дня
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Административный суд Берлина всё-таки разрешил демонстрацию российской государственной символики в День Победы, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. Но это решение обжаловала в высшей инстанции местная полиция. Правоохранительные органы опасаются конфликтов в праздничный день и заявляют, что просто хотят обеспечить людям возможность «достойно почтить память павших солдат бывшей советской армии», хотя до этого против украинских флагов они никаких возражений не имели.


AP

Административный суд Берлина разрешил демонстрацию на День Победы российской государственной символики, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. При этом речь идёт о конкретном мероприятии, запланированном на 9 Мая на улице 17 июня. Однако полиция обжаловала это решение в высшем административном суде земли.

В правоохранительных органах заявили, что опасаются конфликтов в день празднования окончания Второй мировой войны. По словам полицейских, они хотят обеспечить людям возможность «достойно почтить память павших солдат бывшей советской армии».

При этом до этого берлинская судебная инстанция одобрила демонстрацию 8 и 9 мая флагов и символики Украины у советских памятников в Трептов-парке, парке Тиргартен и районе Панков. И правоохранительные органы не возражали, отмечает немецкое издание. К слову, наряду с российской государственной символикой будут запрещены символы и изображения, демонстрирующие поддержку боевых действий на Украине, а также маршевая музыка и военные песни.
 
 

Комментарии читателей на сайте Rundfunk Berlin-Brandenburg:

Bitte: Сначала полиция запретила оба флага, потом запрет на украинский отменили. Теперь и на российский. И полиция против этого возражает? Она же сама хотела всё запретить. Чего я не понимаю?

Nina: Или все флаги, или никаких. Эта избирательность не соответствует духу памятных мероприятий. Суд принял решение, полиция беспокоится из-за возможных беспорядков. Речь не идёт о моральной оценке ни со стороны правосудия, ни со стороны полиции.

Erge58: Тогда и американский флаг нужно запретить. С 1945 года ни одна страна не вела столько захватнических войн (какое глупое слово) и не породила столько хаоса после перемирия и конца войны, как США. Обо всех этих историях про «перевороты» в Южной Америке я даже рассказывать не буду… Ну и «русский мужик» туда же. Вот так!

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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