 

У жителя Петрозаводска обнаружили на компьютере 1,2 Гб налоговых деклараций чиновников

08.05.2023, 9:33, Разное
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Житель Петрозаводска хранил на личном компьютере около 20 тысяч налоговых деклараций чиновников и депутатов различных уровней общим объёмом в 1,2 Гб.

В ходе обысков были обнаружены также две флеш-карты с подобным содержимым.

Подозреваемый утверждает, что загрузил эту информацию из сети «Интернет» в то время, когда она была ещё доступна всем желающим. Тем не менее, он не смог внятно объяснить следствию, почему не удалил декларации, как только их публикация стала необязательной.

Следствие подозревает, что эта информация хранилась в антикоррупционных целях.

Раскрыть злоумышленника удалось благодаря сигналу с его работы. Теперь органы отрабатывают близкий круг знакомств преступника, чтобы выяснить, не успел ли он поделиться декларациями. Дело поставлено на особый контроль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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