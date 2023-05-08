Бритье ног и армейские платья: Как Великая Отечественная война изменила стиль советских женщин

Великая Отечественная война бесспорно оставила отпечаток на всех сферах человеческой жизни. И затронула моду. То, что советские женщины в 40-е годы не следили за собой – это большое заблуждение. Еще как следили! И под влиянием новых условий жизни изменился их стиль.

Платья

Женственные силуэты в то время были на пике популярности. Однако к ним все-таки добавились несколько, так сказать, мужественных деталей. Из-за этого платья буквально стали армейскими. Их фасон выглядел так: массивные плечи за счет подкладок, широкий ремень, подчеркивающий талию, накладные карманы. А длина юбки стала значительно короче, но не из-за стремления похвастаться ногами, а из-за новых условий жизни. Ведь женщинам приходилось много двигаться. Поэтому и форма их была, как правило, слегка зауженная или клеш.

Ткани

От дорогих материалов, из которых раньше изготовлялась одежда, пришлось отказаться. В 40-е годы платья и юбки шили из мешковины и других подручных средств. Отсюда и изменения в цветах одежды. Разнообразия просто-напросто не было, поэтому советскую женщин чаще можно было видеть в вещах камуфляжных, серых, синих и коричневых оттенков.

Прически

Денег и времени на модные укладки и стрижки у женщин, конечно, не было. Поэтому представительницы прекрасного пола отращивали локоны и собирали их, чтобы, так сказать, не мешали. А самыми популярными аксессуарами были шляпы, шляпки, береты, тюрбаны и косынки.

Уход за собой

Звучит довольно странно, но именно в годы Великой Отечественной войны началась мода на бритье ног. И все потому, что дамы столкнулись с дефицитом чулков. Вот и нашелся выход: покрывать ноги кремом и на коже рисовать чулочную стрелку и пятку. В последствии этот женский аксессуар заменили на простые белые носки.