 

Рупор тоталитарной пропаганды: Санкции работают

08.05.2023, 8:05, Разное
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Санкции работают

Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона).

https://turbo.ria.ru/20230507/ekonomika-1870268164.html – цинк

Хм, надо больше санкций. Без них в пятерку явно не попадем.

Источник: Colonel Cassad


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