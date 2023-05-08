Россия вытесняет Европу из бедных стран Африки

В последние годы РФ смогла существенно нарастить влияние в Африке, вытеснив при этом европейские страны, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. ЕС пришлось вывести свои войска из Мали и Буркина-Фасо. Проблемы во взаимоотношениях с Западом возникли у Центрально-Африканской республики (ЦАР) и Чада. В своей риторике Кремль делает ставку на защиту независимости и суверенитета этих государств от бывших эксплуататоров и колониальных господ, что находит поддержку среди местного населения, рассказывает немецкое издание.

В борьбе за влияние в Африке страны Европейского союза — особенно Франция и Германия — «ушли в оборону», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Западным войскам пришлось покинуть Мали и Буркина-Фасо. К тому же проблемы возникают в Центрально-Африканской республике (ЦАР) и Чаде. В надежде усилить собственное присутствие в Сахельском регионе и сдержать рост влияния РФ Европа теперь возлагает все чаяния на Нигер.

В частности, Германия дала добро на участие солдат бундесвера в Партнёрской миссии в Нигере, продолжает немецкое издание. Немецкие военнослужащие будут помогать стране в борьбе с террористами-исламистами и вооружёнными бандами. ЕС хочет создать из республики «якорь стабильности» и платформу для проекции своего влияния на близлежащие страны. И есть предпосылки, что эта инициатива окажется успешной: руководство страны разделяет прозападные настроения и в прошлом уже пускало к себе солдат из Европы и США.

Для понимания мотивов Запада в регионе важно сказать о том, что Нигер — важнейший поставщик сырья в ЕС, в частности урана для французских атомных электростанций. Эти АЭС обеспечивают две третьих потребностей страны в электроэнергии, отмечает издание. Проблема для Европы заключается в том, что за прошедшие годы РФ существенно увеличила своё влияние в Сахельском регионе. В основном речь идёт о той военной помощи, которую Москва оказывает африканским странам в борьбе с терроризмом.

В своей риторике Кремль делает ставку на защиту независимости и суверенитета этих государств от бывших эксплуататоров и колониальных господ. Это находит поддержку среди местного населения. Власти Мали пошли на сближение с Россией и параллельно начали вытеснять из страны европейские войска. Своё поведение в отношении Запада ужесточает и Буркина-Фасо. В январе местное правительство потребовало, чтобы французские солдаты покинули территорию государства. В результате Париж вывел 400 военнослужащих.

К тому же в декабре 2021 года ЕС внезапно закрыл программу по обучению военных в ЦАР, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Этот шаг в союзе объяснили тем, что в регионе свою деятельность активизировала частная военная компания «Вагнер», которая служит для Кремля «гибридным инструментом расширения политического, экономического и военного влияния». В Брюсселе главным образом хотели избежать ситуации, при которой обученные Европой солдаты стали бы воевать в составе «Вагнера».

США, Россия, Китай и ЕС наращивают своё политическое влияние в Африке с целью извлечь из этого экономическую выгоду, например добиться разрешения на добычу местных ископаемых ресурсов. Также они хотят построить здесь свои военные базы. С 2015 года РФ заключила военные соглашения с 21 африканским государством. До этого у неё было только четыре таких договора. В шести государствах Москва сможет создать свои военные базы. Речь идёт о ЦАР, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане. При этом стоит отметить, что, в отличие от Сирии и Йемена, события, происходящие сейчас в Судане, больше напоминают не опосредованную войну сверхдержав, а внутренний конфликт, отмечает издание.

Влияние РФ в регионе растёт в том числе и за счёт продаж оружия. Где-то треть всего поставляемого на континент вооружения приходит от русских. За ними следуют американцы, французы и китайцы. Любопытно, что в Западной Африке Москва смогла расширить своё присутствие за счёт Парижа. В середине прошлого столетия практически все страны Сахельского региона находились под колониальным господством Франции. И Париж до сих пор оказывает большое политическое и экономическое влияние на франкоязычную Африку. Но в Мали и ЦАР РФ удалось потеснить Францию. И Кремль — как и остальные игроки — будет стремиться расширить своё влияние. При этом на фоне обострения геополитического противостояния РФ с США и ЕС не исключено, что в богатой ресурсами Африке могут начаться новые опосредованные войны.

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