«Реальная и обоснованная гипотеза» — соперничество мировых держав в космосе подогревает угрозу войны за пределами земной орбиты

Сегодня на фоне земных разногласий война за пределами земной орбиты стала более возможной, чем когда-либо за всю историю освоения космоса, пишет El Periódico. Как отмечает издание, в рамках возродившейся гонки за космическое господство одной из важнейших геополитических целей вновь стала Луна.



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Всё больше стран сегодня обращают свои взоры на космос, рассматривая его завоевание как способ добиться господства над Землёй. Как пишет El Periódico, в наше время война за пределами земной орбиты стала весьма «реальной и обоснованной гипотезой».

Эксперты утверждают, что гонка за космическое господство возродилась, но в иных экономических и геополитических условиях, чем те, которые когда-то определяли гонку между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Сегодня эксперты всё чаще предупреждают, что военное измерение космоса становится важным для понимания нового этапа космической гонки.

Издание называет космос «отражением земных споров». В октябре 1967 года более 100 стран подписали Договор о космосе и согласились, что космос является «общим достоянием» и может использоваться исключительно «в мирных целях». Сейчас, более пятидесяти лет спустя, новая геополитическая динамика и экономические проблемы привели к тому, что от идеи космоса как места сотрудничества и глобального достояния, которое необходимо сохранить, мир перешёл к конкуренции между великими державами.

Одной из важнейших геополитических целей сегодня вновь стала Луна, как будущий форпост человечества для полётов в дальний космос и вероятный источник ценных ресурсов. В этом соревновании каждая из стран стремится обойти конкурентов. Так, США совместно с примерно 30 странами уже запустили космическую программу «Артемида» с намерением вновь ступить на Луну, создать там космическую станцию и оттуда начать полёты на Марс и дальше. И в этом они не одиноки: всё больше и больше стран намерены оставить свой след на спутнике Земли.

К этой гонке присоединилась и Россия. Несмотря на то, что в последнее время Москва «сосредоточилась на Земле и немного отодвинула космическое господство на второй план», новая геополитическая реальность позволяет ей рассчитывать на сотрудничество в этом вопросе с Пекином, полагают эксперты. Тем более, что в настоящее время Китай выделяется как технологически развитая космическая страна, у которой есть собственные спутники и даже марсоход.

В отличие от космической гонки прошлого века, в нынешней гонке намного больше игроков. Хотя они и не находятся на одном уровне с американцами и китайцами, другие страны, например, Индия, Япония, Израиль, Северная Корея, Южная Корея и Иран, развитие их технологий не стоит недооценивать. Более того, всё более важную роль начинает играть частный сектор. Самым ярким примером тому является деятельность Илона Маска и Джеффа Безоса: миллиардеры полны решимости возглавить завоевание Луны.

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