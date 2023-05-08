Рупор тоталитарной пропаганды: Прилепин вышел на связь

Захар Прилепин вышел на связь после того как отошел от операции.

Привет всей родне.

Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат.

Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом.

Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий.

Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут.

Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все.

Его поймали.

Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва.

Шарий в своем видео всё попутал. Он показывает фото домов не из моей деревни. Зарыть ночью в этом месте можно было хоть десять мин. Туда не выходят жилые окна.

Спасибо всем, кто молился, потому что выжить при таком взрыве было всё равно нельзя.

Спасибо Пригожину, Медведеву, Захаровой, Симоньян, Миронову, Боякову, всем бойцам и офицерам «Оплота», братьям военкорам за то, что сразу отозвались. Мне принесли именно эти распечатки, других пока не видел.

Спасибо всей родне, я слышу и чувствую всё.

Спасибо Санечке, за эти 8 лет он спасал мне жизнь несколько раз.

Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас.

Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне.

Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра.

Демонам сообщаю: вы никого не запугаете.

Бог есть.

Мы победим.

(с) Захар Прилепин (https://t.me/zakharprilepin/18406) – цинк

PS. На фото местный житель оказывает помощь Прилепину после подрыва машины.

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