Рупор тоталитарной пропаганды: Кто и с кем воюет в Судане



Кто и с кем воюет в Судане

Конфликт в Судане и его причины можно рассматривать разными способами. Можно как чисто внутренний конфликт между двумя силами и их лидерами, которые борются за абсолютную власть. Или как прокси войну в которой внешние силы – региональные и международные – воюют за навязывание своих целей Судану.

Для расистского ориентализма, как обычно, население Африки и Ближнего Востока всегда воевало, а Запад просто хочет мира на Земле.

На самом деле конфликт в Судане неотделим от целей США в Африке в целом. Нельзя, рассматривая конфликты в Африке, забывать, что США создали Африканское командование в 2007 году. Такие региональные командования США создают исключительно для господства и управления соответствующими регионами.

Центральное командование занимается войнами на Ближнем Востоке, а Африканское – в Африке. Разумеется, США этого не признают. Глава Африкома недавно скромно назвал целью США всего-то помощь африканцам в нахождении «африканских решений», предположительно потому, что сами африканцы не могут найти эти решения без помощи белого человека.

Африком – воплощенное заявление, что США завершило получение в наследство бывших колоний Европы. Интересы США в Судане становились все важнее со временем, особенно когда СМИ США бьют тревогу: дипломатическая и военная роль России в Африке расширяется. Но Судан был в центре заговоров США в Африке многие годы.

Бывший двигатель демократии

Когда-то Судан имел одну из самых передовых политических систем в арабском мире. Когда большей частью Ближнего Востока правили тираны, в 1960-х в Судане процветала политическая свобода, СМИ и активные политические партии. Лидеры Судана часто были посредниками между враждующими арабскими лидерами, и столица Хартрум в 1967 году была местом проведения знаменитой арабской встречи на высшем уровне, на котором арабские страны согласились соблюдать «Три НЕТ Хартума» (нет миру с Израилем, нет признанию Израиля, нет переговорам с Израилем).

Компартия Судана была когда-то крупнейшей политической партией в арабском мире. Но именно это и сделало Судан мишенью: как могли США терпеть демократию, в которой арабы свободно выражали свои политические цели? Диктатуры всегда были излюбленным способом правления для США и НАТО.

Непредсказуемость демократии вызывает тревогу в Вашингтоне. Более того, правительство США через свой департамент по Ближнему Востоку, знает, что арабское общественное мнение решительно против целей США и Израиля.

Подавляющее большинство арабов, например, против нормализации отношений с Израилем, а для США это важнейшая цель. Только диктаторы могут проводить нормализацию против воли народов. Поэтому США считали и считают Садата образцовым арабским правителем, несмотря на его репрессии и коррупцию.

Суданский полковник Джафар Нимейри захватил власть в Хартруме в 1960 году в результате военного путча. Он пытался ранее подорвать демократию, но не преуспел. Он воображал себя новым Гамаль Абдель Насером, хотя в нем не было ни харизмы, ни талантов Насера.

Вначале Нимейри изображал из себя социалистического арабского националиста, но в 1971 году он заявил, что коммунисты планируют его свергнуть. Он начал антикоммунистическую кампанию против одной из самых популярных партий страны. Его отношения с США начались с путча, и он начал выводить Судан из-под влияния СССР.

Естественный союзник США

Его жестокое преследование коммунистов и сочувствующих превратило его в естественного союзника США. Вполне вероятно, что США помогли в антикоммунистических чистках, как делало это в нескольких арабских и не арабских странах.

Сначала Нимейри установил отношения с Китаем, но затем его поддержали США. Он превратился из (краткосрочного) подражателя Насера в опору для заговоров США в Северной Африке. Это совпало с его открытием религии и пропагандой консервативного ислама. Его исламизм, само собой, не беспокоил Вашингтон, пока он оставался послушным лакеем и отказался от поддержки палестинской борьбы (исламизм был союзником западных заговоров против левых во время Холодной войны).

США щедро заплатили Нимейри за помощь в контрабанде эфиопских евреев в Судан («Операция Моисей» Израиля). Суданский диктатор не возражал против действий Мосад в Судане, пока США продолжали поддерживать его против противников, и его репрессии получали благословение западных стран.

Но Нимейри свергли в 1985 году, и после краткого периода гражданской власти, его сменил другой военный диктатор Омар Аль-Башир. Аль-Башир пестовал исламистов в Судане и утверждал вначале, что поддерживает палестинскую борьбу и позднее присоединился к «оси» Ирана.

Но он заключил тайную сделку (не бесплатно, без сомнения) для выдачи Карлоса (Шакала) Франции, после позволения тому жить в Судане. Он затем предал палестинцев и перешел на сторону Саудовской Аравии/ОАЭ. Его свергли в 2019.

Надежда на новую эру

Народ Судана стремился к мирному переходу к демократической новой эре. Но армейское руководство не отдали власти, и нарушили обещания, данные гражданским группам во время восстания против диктатора.

Два генерала (Абдель Фатах Бурхан – глава армии Судана и Хамидти – глава RSF) пошли по пути, хорошо известному арабскими диктаторам – путь к сердцу властей США лежит через Тель-Авив. Против воли населения Судана оба генерала открыто установили отношения с Мосад.

Они не позволили выбранному США технократу Хамдуку править как премьер-министру, а потом свергли гражданскую часть правительства, отказавшись от видимости гражданской власти. Путч двух генералов с поддержкой Мосад в 2021 году не вызвал введения санкций Вашингтоном, и власти США сохранили превосходные отношения с обоими генералами. Два генерала убивали протестующих, чтобы закрепить успех путча.

США такие убийства не беспокоили, но у них были другие соображения, включая их растущую роль в Африке – всегда якобы для борьбы с терроризмом, который никак не кончался и даже не слабел.

Саудовская Аравия и ОАЭ выбрали своих сторонников

И Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживали двух генералов, но каждая страна выбрала своего. Власти ОАЭ предпочитали RSF, а Саудовской Аравии – Бурхана.

Прежний правитель Башир создал себе исламистскую базу среди населения, и его арест не прекратил его влияния в стране, хотя новые правители запретили такую политическую активность.

Генерал Хамдити из RSF затем обвинил генерала Бурхана в связях с исламистами в попытках увеличить свою поддержку (не без основания, особенно после того, как генерал Бурхан выпустил некоторых ведущих исламистов во время недавних боев).

Это позволило ОАЭ выбрать генерала Хамдити, потому что ОАЭ воюют против всех следов Братьев Мусульман в регионе – и во всем мире.

С другой стороны, Саудовская Аравия отчаянно соперничает с ОАЭ в Йемене, Ливии и Судане. Каждая сторона имеет свою местную группу. Но тесные связи ОАЭ с Израилем означают поддержку Мосадом генерала Хамдити, а генерала Бурхана поддерживает израильское министерство иностранных дел и Египет.

Конфликт в Судане – местный, региональный и международный. США и их СМИ, озабоченные ролью России в Африке, преувеличивают значимость группы Вагнер, и практически замалчивают роль союзников США в регионе.

RSF – настоящая армия, которой не хватает только ВВС (RSF больше, чем суданская армия). И кто-то снабжает воюющие стороны современным оружием.

США вычеркнули Судан из списка стран, поддерживающих терроризм, что позволило военным путчистам получить оружие. Сделка – нормализация отношение с Израилем в обмен на помощь США генералам выйти из изоляции, установленной США и Израилем.

Конца войне в Судане не видно, потому что войну разжигают извне. На Ближнем Востоке мы говорим, что, когда США вывозит свой персонал, это обычно признак заговора Вашингтона против страны. США как раз сейчас вывезли свой персонал.

Это не сулит ничего хорошего Судану. В 1976 году, когда вывезли свой персонал из Бейрута, началось обострение гражданской войны, которая не прекращалась до 1990 года.

(с) Асад Абухалил

https://consortiumnews.com/2023/05/02/asad-abukhalil-who-is-fighting-whom-in-sudan/? – оригинал на английском

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