Призрак церкви Ньюби

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08.05.2023, 5:15, Разное
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Этот снимок был сделан в 1963 году католическим священником Кеннетом Ф. Лордом в помещении церкви Христа Утешителя, что в здании Ньюби-Холла в Северном Йоркшире, Англия.

Во время съемки священник, по его утверждению, не видел в кадре ничего необычного, но и на негативе и на снимке у правого края фотографии появилась полупрозрачная человеческая фигура с жутким “потекшим” лицом-черепом. С тех пор споры вокруг этого снимка не прекращаются. Кто-то считает его подделкой, другие же не находят никаких признаков мистификации.

Самый главный аргумент скептиков – “призрак” на фото скорее всего является результатом так называемой намеренной двойной экспозиции – когда на одно фото накладывают два и более кадров, одно поверх другого. Однако, как считается, и сам снимок и его негатив был тщательно изучен экспертами по фотографии, которые не обнаружили следов двойной экспозиции. По словам преподобного Лорда, он лишь хотел сделать фото своего стола для причастия и никаких фигур в черной мантии при съемке не видел. И он был очень раздражен, когда очередной скептик делал предположения о подделке.

Сама эта церковь была построена в 1870 году и никто не видел в ее помещениях призраков или иных паранормальных явлений. И после этого снимка призрака тоже никто не видел и не фотографировал. По мнению большинства, фигура призрака в длинном черном одеянии и капюшоне скорее всего представляет из себя монаха и его рост, как было высчитано, составляет почти 3 метра. Что тоже добавляет жути. Было предположение, что на лице монаха не искаженный “потекший” череп, а белая тканевая маска с дырами для глаз, которую носили в Средние века для скрытия физического уродства или следов проказы.


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