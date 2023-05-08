Загадка реального меча в камне, хранящегося в итальянской церкви

Так называемый “меч в камне” обычно связывают с британской легендой о короле Артуре, но в итальянской церкви в самом деле хранится артефакт в виде меча, воткнутого в камень. И один ученый выяснил, что он подлинный.

В часовне Монтезиепи в Сиене, Италия, на полу находится небольшая огражденная зона, накрытая стеклянным куполом. Она защищает камень, в который воткнут меч, и считается, что этот камень лежит тут уже много веков. Легенда гласит, что меч принадлежал рыцарю Гальгано Гвидотти, родившемуся в 1148 году, который сначала славился как жестокий воин, но позже стал ревностным католиком и даже заполучил статус святого.

Гвидотти принадлежал к классу знати и с юных лет был вовлечен в конфликты и кровавые распри между богатыми семьями Италии. Говорили, что он наслаждался, когда убивал людей, но однажды он упал с лошади и увидел “религиозное видение”, после чего решил стать монахом-отшельником. Он бросил свою невесту и ушел жить на отшибе, построив примитивную хижину. При этом он продолжал видеть “божественные видения”. После одного из таких видений он в ярости от собственных кровавых поступков прошлого, последствий которых он уже никак не мог исправить, вонзил со всей силы свой меч в камень. В момент, когда он вонзил меч, камень внезапно стал “мягким как масло”, а потом снова затвердел. Рукоять меча торчала сверху камня, а его наконечник слегка выступал снизу камня.

В какой-то момент этот камень с мечом был перенесен в часовню Сиены в регионе Тоскана и остается там до сих пор. И мало кто задавался вопросом, подлинник это или подделка. Лишь сравнительно недавно на этот камень обратил свое внимание серьезный ученый. В 2001 году химик Луиджи Гарлашелли решил изучить камень и неожиданно выяснил, что многое указывает на то, что это реальный средневековый меч на самом деле пронзает твердый камень. Сначала он определил, что сам меч не похож на новодел:

“Стиль меча соответствует стилю другого подобного оружия того же времени, мы можем даже обозначить его как меч типа “На”, типичный для конца двенадцатого века”. Затем Гарлашелли извлек небольшие образцы меча из камня через просверленное в нем отверстие и отправил их на анализ. “Хотя артефакты из железа нельзя точно датировать, состав металла не указывает на использование современных сплавов, поэтому он полностью совместим со средневековым происхождением. Также мы сравнили микроэлементы в металле меча с кусками железного шлака, которые все еще можно найти в великом аббатстве Святого Гальгано. Этот шлак – отходы небольших литейных цехов, которые монахи использовали для изготовления своих небольших железных предметов из местной железной руды”.

К слову, что тоже довольно причудливая деталь, рядом с этим камнем в той же часовне хранится пара мумифицированных человеческих рук. Говорят, что эти руки принадлежали ворам, который хотели выкрасть камень из часовни, и что “Бог поразил их в наказание”. Небольшие образцы этих рук были проверены в лаборатории с помощью углеродного анализа, и он показал, что люди, которым они принадлежали, жили в 12 веке. Также Гарлашелли выяснил, что кончик меча, выходящий из низа камня и рукоять меча “образуют единое целое”, то есть высоко вероятно, что через камень проходит лезвие меча. При этом осталось тайной, как меч мог пронзить камень. Гарлашелли не верил в то, что камень мог внезапно размягчиться, но другого объяснения не выдвинул.