 

Как вас обманывают в ювелирных магазинах

08.05.2023, 4:30, Разное
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Сегодня в ювелирных магазинах можно выбрать украшение на любой вкус и кошелек. Однако не всегда продавцы бывают добросовестными. Эксперт по сырьевому золоту Наталья Красильникова рассказала, как ювелирщики обманывают россиян.

Эксперт уверяет, что покупать золото следует только в ювелирных магазинах у сертифицированных продавцов, в противном случае можно нарваться на фальшивку. Для начала стоит проверить, стоит ли на украшении проба изготовителя. Само украшение должно быть выполнено чисто и аккуратно, без зазоров. Проверьте, как работают замочки, и крепко ли держатся звенья и камни.

Также стоит обратить снимание на оттиск, который говорит о стране-производителе. Если изделие импортное, то такого оттиска может не быть. Если же украшение российское, клеймо Российской Государственной Пробирной палаты должно стоять всегда. Если же на ювелирном изделии нет клейма, значит оно контрабандное. В таком случае его происхождение и состав будет узнать проблематично.

Что же касается ювелирных магазинов, то продавцы часто могут завышать цены на ювелирные изделия, но такова цена сертифицированного и проверенного товара.


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