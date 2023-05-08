Мнение: О переобувании Рамзана Кадырова… Кого он сдаст следующим?



Фото © Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Туман сгустился… И всё сразу стало на свои места.

Нынешний глава Чечни, несгибаемый воин, герой России Рамзан Кадыров совершил внезапный и очень опасный манёвр. Чем показал выдающееся чутьё момента. Для выживания, что в маленьком окопе, что в большой политике это имеет первостепенное значение.

И поэтому к Рамзану Кадырову вопросов нет. Остался один большой вопрос к Тому, Кто Выше…

Что же теперь будет с бизнесменом Евгением Пригожиным?

Ещё буквально вчера верный «пехотинец Путина» рвался в бой и просился под Артёмовск-Бахмут. А сегодня он проявил искусство боевого и политического маневрирования, чем поставил в тупик всех. Даже противника, готовившего шутки юмора про «тик-ток воинов».

Рамзан Кадыров раскритиковал «шумиху» вокруг ситуации в Артёмовске-Бахмуте и отметил, что командованию ЧВК «Вагнер» стоило «без лишних разговоров на весь интернет» захватить город. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о выводе «музыкантов» из города 10 мая. А 7 мая стало известно, что «Оркестр» получил боеприпасы, кроме того его сотрудников готовы заменить военнослужащие чеченского спецназа «Ахмат». Даже планы начали строить в штабе на этот счёт…

Но теперь, вероятно, всё изменилось.

«Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск», — возмутился в своём ТГ-канале Рамзан Кадыров. Также он отметил, что «недосказанность в кое-каких моментах … осталась». Прямо как в анекдоте про серебряные ложечки: нашлись, но осадок остался.

Со своей стороны Евгений Пригожин внезапно заявил, что его подчинённые полностью выполнили свои задачи в Артёмовске (украинское название — Бахмут). И теперь не взятые до конца 5% города военного значения якобы не имеют и «никакой роли не играют».

В общем-то, смотрится так, будто один командир сдал другого, вовремя «переобувшись». Что ж, иной раз это означает — предвидеть. Тоже важный навык по нынешним временам.

Так что даже интересно, кого он сдаст следующим?

Ваши предположения

—